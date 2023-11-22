Где познакомиться с веселым мужчиной: удачные места
Чтобы закрутить роман с подходящим человеком, как минимум, нужно его встретить. Мы узнали, где легко найти жизнерадостного мужчину с позитивным настроем.
Если ты убедилась, что знакомства в интернете – это бесперспективная трата времени, пора выбираться в люди. Чем активнее будешь появляться в местах скопления людей, тем выше шансы встретить того самого. Рассказываем, где познакомиться с веселым мужчиной.
1. Футбольный матч
Как альтернатива – хоккейный, бейсбольный, да и вообще почти любой спортивный поединок. Если ты далека от этой темы, будет проще заинтересовать болельщика на трибуне тематическими вопросами. Главное – почаще восхищайся историей его любимой команды и искренне радуйся победе "своих".
2. Стендап-концерт
Атмосферу юмора и искрометных шуток веселые парни просто обожают. Они раскупают билеты на выступления комиков, пока угрюмые пессимисты ворчат на окружающий мир. Теперь ты знаешь, где познакомиться с веселым мужчиной действительно просто.
3. Дискотека
Ритмичная музыка, отвязные танцы, улыбки и случайные взгляды – кажется, на таком мероприятии вы просто обязаны пересечься. Статистика умалчивает, сколько крепких пар завязали знакомство на дискотеке, но попытка не пытка.
4. Вечеринка
День рождения дальнего родственника или свадьба лучшей подруги – разницы нет, лишь бы собралось много гостей. Ты узнаешь своего прекрасного принца сразу, ведь именно он будет задавать веселое настроение собравшимся. Чтобы познакомиться с мужчиной такого типа, не стой с кислой миной.
Пытаясь очаровать потенциального кавалера, убедись, что он свободен от отношений и супружеских уз. На чужом несчастье счастья не построить, поэтому не грусти, если объект внимания уже занят. Не вздумай ругать себя, ведь просто познакомиться с мужчиной – это не значит разрушить его семью.