Чтобы закрутить роман с подходящим человеком, как минимум, нужно его встретить. Мы узнали, где легко найти жизнерадостного мужчину с позитивным настроем.

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Если ты убедилась, что знакомства в интернете – это бесперспективная трата времени, пора выбираться в люди. Чем активнее будешь появляться в местах скопления людей, тем выше шансы встретить того самого. Рассказываем, где познакомиться с веселым мужчиной.

1. Футбольный матч

Как альтернатива – хоккейный, бейсбольный, да и вообще почти любой спортивный поединок. Если ты далека от этой темы, будет проще заинтересовать болельщика на трибуне тематическими вопросами. Главное – почаще восхищайся историей его любимой команды и искренне радуйся победе "своих".

2. Стендап-концерт

Атмосферу юмора и искрометных шуток веселые парни просто обожают. Они раскупают билеты на выступления комиков, пока угрюмые пессимисты ворчат на окружающий мир. Теперь ты знаешь, где познакомиться с веселым мужчиной действительно просто.

3. Дискотека

Ритмичная музыка, отвязные танцы, улыбки и случайные взгляды – кажется, на таком мероприятии вы просто обязаны пересечься. Статистика умалчивает, сколько крепких пар завязали знакомство на дискотеке, но попытка не пытка.

4. Вечеринка

День рождения дальнего родственника или свадьба лучшей подруги – разницы нет, лишь бы собралось много гостей. Ты узнаешь своего прекрасного принца сразу, ведь именно он будет задавать веселое настроение собравшимся. Чтобы познакомиться с мужчиной такого типа, не стой с кислой миной.