Врач объяснила востребованность услуг психологов в России

В настоящее время услуги психолога очень востребованы в России, так как уровень стресса и психологических проблем в обществе продолжает расти. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

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Эксперт отметила, что психологи играют важную роль в обществе, они помогают людям разных возрастов и категорий, от детей и подростков до взрослых и пожилых людей. Психологи работают в образовательных учреждениях, клиниках, спортивных учреждениях, бизнес-сфере и других областях.

Крашкина добавила, что актуальность и важность профессии психолога заключается в том, что он может помочь людям разобраться в своих проблемах, обрести внутреннюю гармонию и эмоциональное благополучие, что отражается и на здоровье и самочувствии человека в целом, способствует формированию гармоничного общества, передает РИАМО.