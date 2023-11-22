На смену Тиндеру: где и как найти себе пару и не нарваться на неприятности

С уходом из России Tinder онлайн-дейтинг немного провис — люди еще не до конца определились, где и как теперь искать вторую половинку, пусть и на вечер. Мы поговорили на эту тему с Надеждой Нарутович, транс-персональным психологом. Эксперт какие меры безопасности стоит предпринять, а также. рассказала об альтернативах интернет-знакомств.

На смену Тиндеру: где и как найти себе пару
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Знакомства в Сети

Видео дня

На сегодняшний день доступно не так много вариантов, если мы говорим о международных сайтах знакомств, однако, если у вас есть возможность создать аккаунт на зарубежном сайте, психолог предлагает несколько самых популярных вариантов со всего мира:

  • Bumble: Позволяет только женщинам начинать общение, что уменьшает количество нежелательных сообщений.
  • OkCupid: Предлагает глубокие анкеты и алгоритмы, позволяя более точно подбирать подходящих партнеров.
  • Hinge: Фокусируется на качественных соединениях, используя информацию из профиля для создания более глубоких связей.
  • Match: Match.com предоставляет обширные вопросники для создания подробного профиля, что помогает лучше понять личность и увеличивает процент совместимости.

Также не стоит игнорировать соцсети — на этих площадках вполне вероятно встретить человека, с которым вы схожи по интересам.

Нелишние правила безопасности

Однако онлайн-знакомства могут стать как спасением для занятого человека, так и настоящим ужасом, если вы не будете соблюдать простые правила безопасности. Психолог собрала для нас следующие рекомендации:

  • Не раскрывайте личные данные: Избегайте предоставления домашнего адреса и подробностей о работе.
  • Публичные места: Первые встречи лучше проводить в общественных местах. Не соглашайтесь после первой встречи на продолжение свидания дома.
  • Сообщите близким: Предупредите друзей о ваших планах, месте и времени встречи.
  • Самостоятельность: Сохраняйте независимость финансово. Вы должны быть готовы оплатить счет и вызвать себе такси. Не соглашайтесь на поездку на авто нового знакомого.
  • Слушайте внутренний голос: Если что-то кажется странным, не стесняйтесь прекратить общение. Женская интуиция — очень сильный инструмент.

А что кроме сети

Если мы говорим об офлайн-знакомствах, здесь Надежда рекомендует обратить внимание на следующие моменты:

  • Любая спортивная тематика: Фитнес-клубы, пробежки в оборудованных местах, площадки для воркаута в парках, лыжные клубы зимой. Общие интересы часто являются прочным фундаментом для отношений.
  • Волонтерство: Участвуйте в благотворительных мероприятиях, где можно встретить единомышленников, осознанных мужчин, которые заботятся о тех, кто сейчас находится в затруднительном положении.
  • Бизнес-клубы: Сейчас в крупных городах образовалось много клубов по тематике бизнеса, где предприниматели делятся опытом и находят бизнес-партнеров. Сможете убить двух зайцев — и принести пользу для вашей деятельности и встретить свою судьбу.
  • Культурные мероприятия: Посещайте галереи, выставки, театры, лекции по искусству.
  • Ведите социально активный образ жизни. Как и 20 лет назад, по статистике, большое количество серьезных отношений начинаются на дружеских посиделках, днях рождениях.