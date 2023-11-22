На смену Тиндеру: где и как найти себе пару

С уходом из России Tinder онлайн-дейтинг немного провис — люди еще не до конца определились, где и как теперь искать вторую половинку, пусть и на вечер. Мы поговорили на эту тему с Надеждой Нарутович, транс-персональным психологом. Эксперт какие меры безопасности стоит предпринять, а также. рассказала об альтернативах интернет-знакомств.

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Знакомства в Сети

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На сегодняшний день доступно не так много вариантов, если мы говорим о международных сайтах знакомств, однако, если у вас есть возможность создать аккаунт на зарубежном сайте, психолог предлагает несколько самых популярных вариантов со всего мира:

Bumble: Позволяет только женщинам начинать общение, что уменьшает количество нежелательных сообщений.

OkCupid: Предлагает глубокие анкеты и алгоритмы, позволяя более точно подбирать подходящих партнеров.

Hinge: Фокусируется на качественных соединениях, используя информацию из профиля для создания более глубоких связей.

Match: Match.com предоставляет обширные вопросники для создания подробного профиля, что помогает лучше понять личность и увеличивает процент совместимости.

Также не стоит игнорировать соцсети — на этих площадках вполне вероятно встретить человека, с которым вы схожи по интересам.

Нелишние правила безопасности

Однако онлайн-знакомства могут стать как спасением для занятого человека, так и настоящим ужасом, если вы не будете соблюдать простые правила безопасности. Психолог собрала для нас следующие рекомендации:

Не раскрывайте личные данные: Избегайте предоставления домашнего адреса и подробностей о работе.

Публичные места: Первые встречи лучше проводить в общественных местах. Не соглашайтесь после первой встречи на продолжение свидания дома.

Сообщите близким: Предупредите друзей о ваших планах, месте и времени встречи.

Самостоятельность: Сохраняйте независимость финансово. Вы должны быть готовы оплатить счет и вызвать себе такси. Не соглашайтесь на поездку на авто нового знакомого.

Слушайте внутренний голос: Если что-то кажется странным, не стесняйтесь прекратить общение. Женская интуиция — очень сильный инструмент.

А что кроме сети

Если мы говорим об офлайн-знакомствах, здесь Надежда рекомендует обратить внимание на следующие моменты: