На смену Тиндеру: где и как найти себе пару и не нарваться на неприятности
С уходом из России Tinder онлайн-дейтинг немного провис — люди еще не до конца определились, где и как теперь искать вторую половинку, пусть и на вечер. Мы поговорили на эту тему с Надеждой Нарутович, транс-персональным психологом. Эксперт какие меры безопасности стоит предпринять, а также. рассказала об альтернативах интернет-знакомств.
Знакомства в Сети
На сегодняшний день доступно не так много вариантов, если мы говорим о международных сайтах знакомств, однако, если у вас есть возможность создать аккаунт на зарубежном сайте, психолог предлагает несколько самых популярных вариантов со всего мира:
- Bumble: Позволяет только женщинам начинать общение, что уменьшает количество нежелательных сообщений.
- OkCupid: Предлагает глубокие анкеты и алгоритмы, позволяя более точно подбирать подходящих партнеров.
- Hinge: Фокусируется на качественных соединениях, используя информацию из профиля для создания более глубоких связей.
- Match: Match.com предоставляет обширные вопросники для создания подробного профиля, что помогает лучше понять личность и увеличивает процент совместимости.
Также не стоит игнорировать соцсети — на этих площадках вполне вероятно встретить человека, с которым вы схожи по интересам.
Нелишние правила безопасности
Однако онлайн-знакомства могут стать как спасением для занятого человека, так и настоящим ужасом, если вы не будете соблюдать простые правила безопасности. Психолог собрала для нас следующие рекомендации:
- Не раскрывайте личные данные: Избегайте предоставления домашнего адреса и подробностей о работе.
- Публичные места: Первые встречи лучше проводить в общественных местах. Не соглашайтесь после первой встречи на продолжение свидания дома.
- Сообщите близким: Предупредите друзей о ваших планах, месте и времени встречи.
- Самостоятельность: Сохраняйте независимость финансово. Вы должны быть готовы оплатить счет и вызвать себе такси. Не соглашайтесь на поездку на авто нового знакомого.
- Слушайте внутренний голос: Если что-то кажется странным, не стесняйтесь прекратить общение. Женская интуиция — очень сильный инструмент.
А что кроме сети
Если мы говорим об офлайн-знакомствах, здесь Надежда рекомендует обратить внимание на следующие моменты:
- Любая спортивная тематика: Фитнес-клубы, пробежки в оборудованных местах, площадки для воркаута в парках, лыжные клубы зимой. Общие интересы часто являются прочным фундаментом для отношений.
- Волонтерство: Участвуйте в благотворительных мероприятиях, где можно встретить единомышленников, осознанных мужчин, которые заботятся о тех, кто сейчас находится в затруднительном положении.
- Бизнес-клубы: Сейчас в крупных городах образовалось много клубов по тематике бизнеса, где предприниматели делятся опытом и находят бизнес-партнеров. Сможете убить двух зайцев — и принести пользу для вашей деятельности и встретить свою судьбу.
- Культурные мероприятия: Посещайте галереи, выставки, театры, лекции по искусству.
- Ведите социально активный образ жизни. Как и 20 лет назад, по статистике, большое количество серьезных отношений начинаются на дружеских посиделках, днях рождениях.