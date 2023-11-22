Как усмирить гнев начальника: быстрый и простой способ

«Если в гневном спиче начальника есть какие-то вещи, требующие исполнения, попросите его повторить и записывайте. При этом обязательно обратитесь к нему по имени (или имени и отчеству) — это снизит степень агрессии (людям, как правило, нравится слышать свое имя). Тогда человек увидит, что его слова важны для вас, а это признак уважения, и автоматически станет говорить медленнее, чтобы вы успели. Это тоже снизит его внутренний накал», — советует Денис Долгов.