Как усмирить гнев начальника: быстрый и простой способ
Если вам предстоит совещание, на котором начальник снова устроит разнос, попробуйте сесть рядом с ним, советует психолог Денис Долгов. Будучи поблизости, вы заметите, что его агрессия удивительным образом снижается.
«Психологически гораздо легче выплеснуть свой гнев на кого-то, кто находится далеко от вас. И, наоборот, неудобно орать на сидящего рядом с тобой. Разумеется, не стоит вторгаться в личное пространство человека. Это само по себе может вызвать раздражение и гнев», — объясняет эксперт в своем Telegram-канале.
Если кто-то пытается выплеснуть на вас гнев по телефону, скажите, что это слишком важно и лучше обсудить это лично. Таким образом вы сократите дистанцию, а заодно и дадите человеку остыть. Замечено, что отказать человеку лично намного труднее, чем по телефону.
«Если в гневном спиче начальника есть какие-то вещи, требующие исполнения, попросите его повторить и записывайте. При этом обязательно обратитесь к нему по имени (или имени и отчеству) — это снизит степень агрессии (людям, как правило, нравится слышать свое имя). Тогда человек увидит, что его слова важны для вас, а это признак уважения, и автоматически станет говорить медленнее, чтобы вы успели. Это тоже снизит его внутренний накал», — советует Денис Долгов.
Он добавил, что нужно быть конструктивными, стараться не принимать гнев на свой счет, связывать его с ситуацией и не вовлекаться эмоционально.