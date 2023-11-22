Врач объяснила, чем отличается психолог от психотерапевта

В сферу профессиональной деятельности психолога обычно входит исследование человеческого поведения, в то время как психотерапевт помогает людям с эмоциональными проблемами, рассказала в беседе с РИАМО врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

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По ее словам, психотерапевт, в отличие от психолога, имеет специальное образование и право на проведение сеансов терапии.

Он специализируется на помощи людям с эмоциональными и психическими проблемами, используя различные методы, в том числе лекарственную терапию, сеансы групповой психотерапии, элементы гипноза и другие, — объяснила врач.

Психолог же, по ее словам, — это специалист, закончивший соответствующие курсы и занимающийся исследованием человеческого поведения, эмоций и психических процессов. Он может консультировать, помогать в изменении мышления и поведения, но не имеет права проводить сеансы психотерапии. При этом Крашкина добавила, что не существует однозначного ответа на вопрос, какая форма лечения эффективнее, так как все зависит от каждого конкретного случая и потребностей пациента.

Для некоторых людей консультации психолога может быть достаточно, в то время как для других более эффективной может оказаться психотерапия, особенно в случае серьезных эмоциональных или психических проблем, — подчеркнула медик.