Психолог назвала основную причину одиночества

«Где-то человека не приняли родители, не поддержали, и во взрослом возрасте человек считает, что он не может быть ценностью. Или что-то пошло не по плану, что отвернулись самые близкие люди. Дальше человек пребывает в детском триггере, где все эти процессы усиливаются», — объяснила Наумова.