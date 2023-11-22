Психологи нашли связь между депрессией и реакцией на критику у женщин

Американские психологи и нейробиологи из Гарвардского университета обнаружили закономерности в работе мозга склонных к депрессии женщин. Оказалось, что критика в их адрес запускает особые процессы в определенных мозговых отделах. Исследование опубликовано в научном журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience (SCAN).

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Эксперименты с нейровизуализацией показали, что критические высказывания в адрес депрессивных женщин активируют у них сеть пассивного режима работы мозга — структуру, отвечающую за мыслительные процессы, когда мы ничем не заняты и погружены в себя, мечтаем или размышляем о событиях прошлого и будущего.

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Чрезмерная активность сети пассивного режима работы мозга может указывать на руминацию — зацикленность на тревожных мыслях и проблемах. Руминация может предсказывать появление или обострение симптомов психических расстройств, включая тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство и расстройство пищевого поведения.

Кроме того, сеть пассивного режима работы мозга играет решающую роль в различных когнитивных функциях, включая консолидацию памяти, обработку социальной информации и формирование самоощущения.

В исследование были включены 53 женщины. Участницы прошли оценку невротизма и руминации с использованием специальных опросников. За процессами в их мозге наблюдали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии.

Во время эксперимента добровольцы выслушали серию комментариев, основанных на замечаниях матерей людей с депрессией и пограничным расстройством личности, адаптированных для исследования. Эти реплики продолжительностью по 30 секунд каждая представляли собой смесь критики и похвалы.

Результаты показали, что участники с высоким уровнем невротизма (то есть с повышенным риском депрессии) показали большую активность в двух регионах сеть пассивного режима работы мозга по сравнению с женщинами со средним уровнем невротизма. Этими областями были медиальная префронтальная кора и нижняя теменная долька. Услышав похвалы, сети участников из двух групп в режиме по умолчанию отреагировали одинаково. Кроме того, активация левой нижней теменной доли была связана с руминацией в группе с высоким невротизмом, но не в группе со средним невротизмом.