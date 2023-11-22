Сваха из «Давай поженимся!» назвала признаки не приспособленного к жизни мужчины

Ведущая программы «Давай поженимся!», сваха Роза Сябитова заявила, что не приспособленный к жизни мужчина требует от женщины покорности. Другие признаки, позволяющие распознать такого мужчину, она назвала в своем Telegram-канале.

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Сябитова заявила, что от того, насколько благополучен мужчина в жизни, зависит его отношение к женщине. К примеру, по ее мнению, мужчина со средним достатком будет сторонником равных отношений.

При этом, как заявила сваха, бедные мужчины чаще ведут себя так, что женщинам приходится решать вопросы за них. Чтобы его распознать, она посоветовала обратить внимание на три признака. Во-первых, рассказала Сябитова, такой мужчина требует любить его не за достижения или заработки, а просто так. Во-вторых, он требует покорности от своей избранницы. Наконец, отметила телеведущая, по мнению такого мужчины, всю домашнюю работу должна выполнять женщина.

Сябитова также подчеркнула, что в отношениях с таким мужчиной ничего не поменяется.

«Не ждите чуда, не стройте иллюзий и не обрекайте себя заранее на страдания», — обратилась она к женщинам.