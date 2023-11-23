5 запретов, о которых стоит помнить во время застолья

Во время застолья мы часто общаемся с друзьями и близкими. Однако, есть темы, которые лучше не затрагивать, чтобы не вызвать неприятные чувства.

© Кадр из фильма "Старый Новый год"

В этом материале мы напоминаем вам о 5 запретных темах для обсуждения.

1. Не обсуждайте работу

Работа – это важная часть жизни, но за столом лучше не говорить о ней. Работа может вызвать стресс и негативные эмоции, которые могут испортить настроение всему обществу.

2. Не критикуйте еду

Каждый имеет свой вкус, и критика еды может вызвать неприятные чувства у хозяина дома или у других гостей. Если вам что-то не понравилось, просто скажите "спасибо" и не обсуждайте это.

3. Не говорите о своих финансах

Финансы – это личная тема, и не стоит говорить о своих доходах или расходах за столом. Это может вызвать недоверие или зависть у других гостей.

4. Не обсуждайте личные проблемы

Личные проблемы – это частная тема, и не стоит говорить о них за столом. Это может вызвать неприятные чувства у других гостей и испортить атмосферу.

5. Не говорите о политике и религии