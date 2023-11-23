5 популярных фраз манипуляторов

Манипуляция – одно из наиболее распространенных явлений в межличностной коммуникации. Манипуляцию можно определить как попытку управлять или контролировать других людей путем использования скрытых или подстерегающих методов воздействия.

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1. "ВСЕ ДЕЛАЮТ ТАК"

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Манипулятор использует эту фразу, чтобы вынести свои предпочтения на общественное голосование. Он пытается убедить свою жертву в том, что все остальные люди поддерживают его точку зрения или принимают такое же решение. Цель манипулятора – создать впечатление общей поддержки и оправдать свои действия.

2. "ТЫ НИЧЕГО НЕ МОЖЕШЬ"

Эта фраза используется манипулятором для подрыва самооценки жертвы и ее уверенности в себе. Он стремится убедить другого человека, что у того нет необходимых навыков или возможностей для выполнения определенной задачи. Манипулятор надеется стать главным в паре и получить контроль над ситуацией.

3. "ТЫ ДОЛЖЕН МНЕ"

Эта фраза обращает жертву в покорного слугу или исполнителя манипулятора. Манипулятор играет на эмоциональных рычагах жертвы и старается внушить ей чувство вины или обязательства. Цель такой манипуляции – заставить другого человека выполнить желаемые действия или отказаться от своих личных интересов.

4. "ЕСЛИ ТЫ НАСТОЯЩИЙ ДРУГ, ТО..."

Манипулятор использует эту фразу, чтобы вынудить жертву сделать то, что ему необходимо. Он подрывает дружеские отношения, предъявляет условия и пытается склонить другого человека к подчинению его воле. Такой подход позволяет манипулятору легко добиваться своих интересов, играя на эмоциях и чувствах жертвы.

5. "ТЫ НИКОГДА НЕ ПОЙМЕШЬ"

Эта фраза используется манипулятором для лишения жертвы возможности критического мышления и анализа ситуации. Он стремится создать чувство беспомощности и невежества у другого человека, чтобы легче манипулировать им. Манипулятор подавляет самостоятельность и уверенность в себе жертвы, чтобы добиться контроля над ней.