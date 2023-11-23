Ученые: открытый гроб и шутки на поминках помогают легче перенести утрату близкого

От 60 до 80% взрослых хоть раз в жизни пережили смерть близкого человека. Часто после ухода любимого человека из жизни люди испытывают тоску, злость, впадают в депрессию и перестают думать о настоящем.

Стало известно, что помогает легче перенести утрату близкого
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Ученые выяснили, что поможет примириться со смертью близкого, говорит Naked Science. Оказалось, что дело в том, как проходят похороны.

Самые мистические смерти знаменитостей

Исследователи сравнили анкеты более 2000 жителей Ирландии и Великобритании и выяснили, что ирландцы, у которых похороны обычно похожи на шумное застолье, легче переживают смерть близкого, а у британцев, которые строго хоронят людей в закрытых гробах, чаще проявлялось так называемое длительное расстройство горя.

Ученые отметили, что именно шутки и открытый гроб на похоронах помогли ирландцам справиться с утратой.

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