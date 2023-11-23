Мне и без этого хорошо: что такое асексуальность

Асексуальность – это важная и заслуживающая внимания составляющая нашего многообразного общества. Она представляет собой отсутствие сексуального влечения или интереса к другим людям. Асексуалы часто ощущают комплексность и непонимание со стороны окружающих, поскольку интимные отношения считается неотъемлемой частью общества.

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Многие люди не осознают, что асексуальность – это не просто "фаза", "проходящее явление" или "плод временных обстоятельств". Для асексуалов это – их самая настоящая и подлинная идентичность. Они могут испытывать эмоциональную привязанность, но сексуальное влечение отсутствует в их жизни. Вследствие этого они сталкиваются со своего рода стигматизацией, недопониманием и дискриминацией в обществе.

Именно поэтому важно осознать, что асексуальность – не отклонение от нормы. Она вполне естественна и достойна принятия. Асексуалы могут вести полноценную и счастливую жизнь, не пребывая в постоянном поиске сексуальной гармонии со своими партнерами. Идея того, что секс – необходимая составляющая отношений, является общепринятой, но на самом деле интимные отношения не являются панацеей для всех.

Асексуальность имеет и свои преимущества. Отсутствие сексуальности в жизни часто позволяет асексуалам уделить больше времени и энергии саморазвитию, развитию карьеры, укреплению дружеских и родственных связей, исследованию собственных интересов, хобби и творчеству. Они могут достичь успехов в разных областях жизни и принести множество благосклонных вкладов в общество.