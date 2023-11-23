Психолог дала советы, как научиться отстаивать личные границы

Чтобы научиться отстаивать свои личные границы, необходимо в первую очередь их определить, посоветовала психолог Катерина Кузина. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что нужно разобраться, в каких ситуациях при взаимодействии с окружающими возникают злость, агрессия, стыд или растерянность.

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Теперь поразмышляйте, всегда ли нужно смиряться с возникающим дискомфортом или же хотя бы иногда стоит сообщить о нем вслух. Вероятно, что посторонний человек вообще не понимает, что нарушает чьи-то границы, если вы все время молчите и терпите, — пояснила психолог.

Также важно работать над самооценкой. Специалист отметила, что уверенные в себе люди не боятся сказать другим, когда их что-то не устраивает. Кроме того, необходимо научиться отказывать людям. По словам Кузиной, говорить «нет» нужно доброжелательно, но уверенно. При этом необязательно объяснять причины своего отказа. Психолог рекомендует также уверенно и спокойно заявлять, когда окружающие нарушают личные границы.