Как понять, когда пора обращаться к психотерапевту

Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» призвал обращать внимание на собственное состояние и задавать себе один важный вопрос каждый месяц, чтобы распознать необходимость профессиональной помощи.

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Заников отметил, что человек, ведущий обычную жизнь, не всегда осознает, что происходит с ним и как это анализировать. Иногда бывает сложно определить симптомы, и человек просто оценивает свое состояние как хорошее или плохое. Однако он подчеркнул важность вопроса: «Хорошо мне или плохо?» как способ самоанализа.