Почему женщина теряет интерес к партнеру

Сексолог рассказал, почему у женщин пропадает половое влечение к партнёру и что с этим делать.

Из-за чего со временем пропадает половое влечение к партнёру и означает ли это, что любовь закончилась, или отношения ещё можно спасти. На эти вопросы в сегодняшнем выпуске "Короче, Омск" ответит врач-сексолог высшей категории Сергей Тимофеев.

- Когда проходит гормональный всплеск, начинают обнажаться подводные камни. У нас у всех разный сексуальный код. И, когда мы уже начинаем, что называется, на трезвую голову общаться, оказывается, что наши коды не совпадают, - отмечает сексолог.