Как влюбить в себя любого мужчину методом «мексиканский душ»

Ученые заинтересовались особенностями взаимоотношений в латиноамериканских семьях: выяснилось, что бурные ссоры у них часто заканчиваются вспышкой страсти. Схему такой ситуации реально смоделировать, манипулятивную психологическую технику американские психологи прозвали «мексиканским душем». А как с помощью этого метода влюбить в себя мужчину мечты, рассказал клинический психолог Денис Долгов в интервью порталу «Доктор Питер».

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По словам эксперта, на первом этапе важно сблизиться с интересующим вас человеком — продемонстрировать ему свой интерес и восхищение. При этом следует убедиться, что вас не игнорируют и есть признаки взаимности. Далее переходим ко второму этапу — разлуке. Общение нужно прервать под любым серьезным предлогом. Объясните, что не сможете видеться и выходить на связь по независящим от вас причинам. Здесь-то и рождается привязанность. Мужчина гадает, что он сделал не так, — работает принцип притягательности недоступного.

На третьем этапе вы эффектно возвращаетесь и осыпаете объект своего интереса еще более серьезными знаками внимания. Он испытывает приятные эмоции от вашего появления. «То, что вы наконец появились, вызывает у объекта неподдельную радость. Для усиления эффекта второй и третий этап можно чередовать, постепенно уменьшая период разрыва и увеличивая период слияния», — объясняет психолог, но напоминает, что увлекаться манипуляциями не стоит.