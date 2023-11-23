Эксперт-психолог рассказала, почему развиваются психические расстройства

Борьба с депрессией и тревожными расстройствами требует понимания их корней. Декан факультета «Консультативная и клиническая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета, Алла Холмогорова, подчёркивает, что «запойный» трудоголизм, перфекционизм и постоянный стресс могут стать источниками этих проблем. Также негативное воздействие оказывают нездоровые ценности общества, конкуренция в профессиональной среде и деструктивный перфекционизм.

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Она подчёркивает, что нездоровый образ жизни, включая вредные привычки, избыточное общение в интернете и видеоигры, а также дефицит сна и низкая физическая активность, также увеличивают риски психических отклонений. Сложности с самореализацией и развитием также могут стать факторами. Холмогорова выделяет, что ключевым защитным фактором от депрессии является наличие близких людей, с которыми можно поделиться трудностями.