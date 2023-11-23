Названы простые шаги для возвращения страсти в отношения

Парам, которые стремятся вернуть страсть в отношения, полезно на время отказаться от секса, считает психотерапевт Наташа Сильверман. Ее мнение, а также советы других специалистов публикует The Guardian.

© Lenta.ru

Сильверман подчеркнула, что взлеты и падения либидо — это части естественного жизненного цикла, которые не говорят о наличии проблем со здоровьем. В то же время психотерапевт порекомендовала тем, кто столкнулся с этим симптомом, на всякий случай пройти медицинское обследование.

Видео дня

Кроме того, первым делом, она посоветовала поговорить о происходящем с партнером. «Благодаря честной беседа обе стороны будут меньше переживать. Одному не придется гадать о причинах исчезновения близости, а второму притворяться и искать оправдания», — считает Сильверман.

Затем, по мнению психотерапевта, нужно на время отказаться от сексуального контакта. Это идет на пользу многим парам, так как появляется время поразмышлять о ситуации, объяснила она. Психотерапевт Крис Шеридан добавила, что в этот период важно понять, какую роль секс играет в жизни конкретного человека. «Если человек, хочет вернуть либидо только для того, чтобы сделать партнера счастливым, то это будет плохой мотивацией. Нужно осознать, что любите в сексе именно вы», — сказала Шеридан.

На следующем этапе можно постепенно возвращать в отношения близость, считает коуч по сексуальным отношениям Дами Олонисакин. По его мнению, начинать нужно с легких прикосновений, объятий, разговоров в постели или поцелуев при встрече и прощании. Он указал, что эти невинные действия помогают разжечь искру между людьми и возродить сексуальную тягу друг к другу.

Сильверман предупредила, что после возобновления половой активности не нужно притворяться друг перед другом и врать о полученном удовольствии. Продуктивнее, по ее мнению, честно говорить об ощущениях, не бояться экспериментировать и вместе пробовать что-то новое.