Ещё недавно вы были как единое целое и понимали друг друга с полуслова, а сейчас отношения с любимым человеком начали тяготить вас, да и, что греха таить, он даже стал раздражать вас. В вашей паре всё чаще вспыхивают скандалы и, кажется, всё ведёт к расставанию.

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Не стоит спешить принимать такие решения сгоряча, ведь кризисные моменты бывают практически в любой семье. Может просто стоит понять, как справиться с ними, чтобы впоследствии не жалеть о потерянной любви?

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Сегодня 5 экспертов-психологов расскажут нашим читателям, как справиться с кризисом в отношениях и сохранить любовь.

Анатолий Абашин, Психолог. Когнитивно-поведенческий терапевт.

Образование (2 высших): психология; модальность в области КПТ терапии; образование тренера по психологии.

Каждая пара, независимо от того, насколько крепкие и стабильные были её отношения, может столкнуться с кризисом. Кризисы в отношениях — это нормальное явление, которое может возникнуть из-за различных причин. Однако ключевым аспектом в таких моментах является сохранение любви и умение преодолеть трудности.

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Причины кризиса

Перед тем как разобраться, как справиться с кризисом в отношениях, необходимо определить его причины.

Основные факторы, которые могут вызвать возникновение такого состояния — это недостаток общего времени и интересов, финансовые затруднения или изменение жизненной ситуации (переезд на новое место жительства или изменение работы), переживание потери доверия друг к другу или конфликты из-за различий в ценностях и убеждениях.

Советы психолога

Если вы оказались в кризисе отношений и хотите сохранить свою любовь, следуйте советам и рекомендациям от профессионалов. Не бойтесь обратиться за помощью к семейному психологу или терапевту. Они смогут вам помочь разобраться в причинах кризиса и найти эффективные пути его преодоления.

Развитие эмоциональной связи

Одной из самых значимых составляющих здоровых отношений является эмоциональная связь между партнёрами. Чтобы укрепить эту связь, необходимо работать над развитием и улучшением коммуникации. Советом экспертов может быть создание специального времени для общения друг с другом без посторонних мешающих факторов (например, телефона или телевизора). Также важно выражать свои чувства и эмоции и слушать партнёра без осуждения.

Важность коммуникации

Ключевую роль в преодолении кризиса играет открытое общение и действенный обмен мнениями. Важно научиться говорить о своих ожиданиях, потребностях и проблемах, а также быть готовым слушать партнёра и принимать его точку зрения. Конструктивное обсуждение проблем, вместе с поиском компромиссных решений, помогает восстановить доверие и укрепить отношения.

Заключение

Справиться с кризисом в отношениях и сохранить любовь — это непростая задача, но она осуществима при наличии желания обоих партнёров работать над своими отношениями. Развитие эмоциональной связи и конструктивные методы коммуникации являются ключевыми факторами для успешного преодоления кризиса.

Важно помнить о значимости работы над общением и постепенного устранения возникших трудностей для сохранения гармоничных отношений и любви между партнёрами.

Екатерина Липитенко, Гипнолог, проводник Access Bars, эксперт по работе с головой и энергией.

В прошлом — КМС, двукратная вице-чемпионка России по бальным танцам и КМС по художественной гимнастике.

Факторов, из-за которых пара попадает в турбулентный период может быть много:

долгий союз;

расстояние;

сторонние связи;

разные режимы жизней и ценности;

изменение статусов внутри отношений;

ребёнок и т.д.

Глубинная причина кризиса кроется в том, что люди друг друга не чувствуют, не слышат и даже не знают. Порой они, руководствуясь «химией» в самом начале, забывают поинтересоваться, а точно ли у них схожие ценности и принципы для построения крепкого дальнейшего фундамента.

Многие не умеют считывать дефициты своего партнёра и заполнять их своим состоянием. Например, кому-то может не хватать: заботы, любви, поддержки, а кому-то, наоборот — личного пространства и времени с собой.

Если не уметь эти вещи распознавать и давать точечно в нужный момент, будут происходить недопонимания и ссоры. Отсюда появляются новые игроки на стороне, которые заполняют пустоты во внутренней вселенной пары, или же происходит окончательный разрыв.

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Добавлю, что мало кто включает осознанность в теме отношений. Большинство летит по одним и тем же сценариям, которые они видели у своих родственников, в фильмах и других источниках программ, записанных на подсознании. Тогда паре интересно играть в эмоциональные качели, сошлись-разошлись, проверки телефонов, болезни, драмы и манипуляции.

Но дело в том, что, чем больше накапливается негативных ассоциативных с человеком отпечатков, тем сильнее психика начнёт нас отдалять от него. Со временем возникнет такая пропасть, через которую уже никто из участников отношений не сможет перешагнуть.

Если же мы говорим всё-таки про гармоничные отношения и сохранение любви на долгие годы, то тут главный вопрос, который было бы здорово задавать: «А как ещё я могу тебя усилить? Не хватает тепла? Держи».

Чтобы каждое мгновение творить внутреннюю магию в паре и создавать полноту впечатлений (здесь важно понимать, что состояние самого человека должно быть первичным, чтобы заряжать близких, как wi-fi). Тогда это про 1+1=11 и приятные ощущения от нахождения друг с другом, где никто не страдает. В таких взаимоотношениях не нужно разыгрывать спектакли, чтобы удерживать внимание и создавать дополнительные эмоции, потому что смысл этого теряется.

Подводя итог, хочу сказать, что уважение к желаниям и чувствам другого человека — базис для качества любой коммуникации. Поэтому лучшее для профилактики кризисов в отношениях — узнавать, чувствовать и слышать друг друга каждый день, а также работать со специалистами, которые помогут подсветить и подправить деструктивные проявления психики, разрушающие из раза в раз всё то, что хорошо начиналось.

Виктория Белых, Сертифицированный коуч.

В моей жизни был период, когда казалось, что у нас с мужем всё идёт к разводу. Я не то, что не ощущала любви, но уже как будто даже начинала его ненавидеть. Оказалось, что это был кризис. Как человек, который сумел успешно пройти эти трудности, хочу поделиться тем, что может помочь.

Первое, что нужно сделать – понять, что стало источником проблем. Без откровенного, искреннего разговора не обойтись, как бы ни хотелось его избежать. Возможно, причина в изменении жизненных обстоятельств, неудовлетворённых потребностях или возникших недопониманиях.

Может быть, вам с партнёром что-то друг в друге не нравится, но вы боитесь в этом признаться. Проговорите вслух эти проблемы. И на каждую придумайте три варианта решения. Чтобы было легче понять друг друга, задавайте вопросы – «Что ты чувствовал бы на моём месте?», «Какие решения ты видишь?»

Даже если в отношениях всё хорошо, практикуйте еженедельно час открытого диалога, когда вы можете, не отвлекаясь ни на что, поговорить обо всём, что вас взволновало в последние дни. Очень важно внимательно слушать друг друга, не перебивать, не повышать тон, не обвинять, не унижать. Говорите о том, что вы чувствуете. Помните, что основная цель – не найти виноватого, а помочь друг другу чувствовать себя лучше в этих отношениях.

Откровенный разговор может не удастся сразу. Очень многим людям сложно научиться проговаривать чувства. Может помочь письменный формат. Напишите друг другу письмо, словно вы находитесь на большом расстоянии. Постарайтесь донести все важные мысли, которые вас беспокоят.

Помогает посмотреть друг на друга свежим взглядом упражнение – «Назови 10 плюсов партнёра». Говорить нужно по очереди и не спонтанно, а обдумывая каждое положительное качество, за которое вы цените партнёра.

Составьте вместе список желаний и общих целей. Это поможет вам почувствовать себя сплочённой командой и вернуть семейную близость.

Начните назначать друг другу свидания. Звучит банально, но это действительно работает. Флирт, лёгкие прикосновения, словесные намёки, обмен многозначительными взглядами – всё это добавляет красок в отношения, заставляет влюбляться в партнёра снова и снова.

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Желательно, чтобы инициатива исходила не только от одного из партнёров. В одно воскресенье девушка для своего мужчины планирует день так, чтобы удивить и обрадовать его. В другое воскресенье мужчина устраивает сюрприз для девушки с учётом того, что нравится ей.

Не всегда нужны большие деньги для этого – можно устроить пикник в лесу, маленький квиз с вопросами из любимого сериала, совместно приготовить вкусный ужин, а потом кормить друг друга с закрытыми глазами. Включите фантазию и активизируйте искреннее желание порадовать человека. Месяц таких свиданий – и вы увидите, как качественно начнут меняться ваши отношения.

Напоследок посоветую всем парам прочитать книги «Пять языков общения» Гэри Чепмена и «Ненасильственное общение» Маршалла Розенберга. Эти работы позволят разобраться в глубинных потребностях человека, и строить отношения станет гораздо проще. Вы будете понимать партнёра лучше и научитесь правильно разговаривать со своим любимым человеком.

Илья Михеев, Психоаналитический психолог, магистр психологии, член Ассоциации Специалистов Психоаналитической Психосоматики (АСПП).

Чтобы преодолеть кризис в отношениях, нужно найти «мины замедленного действия» — причины, по которым он возник.

Прежде всего, необходимо разделить отношения мужчины и женщины, которые состоят в браке, и отношения, которые развиваются без заключения брака.

Брак – это церемония, при которой люди дают друг другу некоторые гарантии. Перед алтарём или ЗАГСе пара приносит клятву: «Быть вместе в радости и в горе». По сути, это клятва верности.

Отношения, которые развиваются без брака, характеризуются неустойчивостью, неуверенностью в партнёре. И кризис часто возникает именно из-за этой неустойчивости. Для того чтобы сохранить отношения, необходимо прежде всего исследовать её причину. Как правило, неуверенность имеет глубокий фундаментальный характер и касается не только личных отношений.

Если же пара живёт в браке, то здесь может быть два варианта развития событий.

Первый случай, если пара всегда жила трудно. Часто люди вступают в брак без сильного желания построить семейное счастье исходя из целей и планов, далёких от радости в личной жизни. Сохранить такие отношения трудно, но можно. Необходима очень трудная, кропотливая, терпеливая и долгая работа по обретению нового значимого смысла в этих отношениях.

И второй, самый распространённый случай. Люди создали семью, были счастливы, но потом у них наступил кризис. Такие пары могут даже точно указать, когда их отношения начали распадаться — часто это происходит после рождения ребёнка. Но на самом деле рождение ребёнка здесь ни при чём — проблемы глубже.

Разрушить семью, в которой раньше были счастье и радость, и подать на развод, не обращаясь к психологу, не предприняв попыток спасти отношения — крайне безответственный поступок. Потому что кризис, который возникает в такой семье, имеет причины, и проработав их, можно его преодолеть.

Как правило, эти причины носят очень глубокий характер. Их можно сравнить с минами замедленного действия, которые были заложены в психику задолго до того, как будущие супруги познакомились. В определённый момент, в определённых жизненных условиях эти мины были приведены в действие, и разразился кризис.

Поэтому поиск причин и их проработка является необходимым и самым важным этапом в преодолении кризиса семейных отношений.

Провести такой поиск без помощи опытного квалифицированного психолога является очень трудной задачей.

Мне кажется, что самостоятельные попытки понять взаимоотношения в семье и исправить их могут помочь лишь очень в малой степени: обычно они сводятся к препирательствам и выяснениям кто прав и, кто виноват.

Нужны исследования по выявлению глубинной, фундаментальной причины, приведшей к тяжёлой ситуации, где страдают двое, которые когда-то были счастливы.

Оксана Мажулис, Женский наставник, эксперт по раскрытию женской харизмы, executive коуч бизнес-школы Сколково.

Кризис в отношениях может быть очень тяжёлым испытанием для пары, но справиться с ним возможно, если оба партнёра готовы работать над проблемами и сохранить свою любовь.

Откровенное общение — ключ к разрешению конфликтов и преодолению кризиса. Важно признать, что проблема существует. В начале отношений мы можем закрывать глаза на некоторые вещи из-за сильных чувств и страсти, но со временем наше представление о нашем партнёре может измениться. Когда наступил кризисный момент, необходимо выслушать партнёра, понять его мысли и чувства без обвинений и осуждений.

Уважение к партнёру и его точке зрения играет важную роль в сохранении отношений, поскольку это позволяет создать атмосферу взаимопонимания и уважения. Когда мы уважаем мнение другого человека, то показываем его значимую роль в нашей жизни.

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Это также способствует поиску конструктивных решений проблемы, так как каждый партнёр может внести свой вклад в процесс разрешения конфликта. Взаимное уважение способствует укреплению доверия между партнёрами и ведёт к здоровым отношениям.

Важно поддерживать друг друга в трудные моменты и быть рядом, когда это нужно. Поддержка позволяет партнёрам чувствовать, что они не одиноки в своих проблемах. Так проявляется забота и любовь, создаются более тесные и доверительные отношения.

Важно помнить, что кризисы в отношениях могут быть преодолены только совместными усилиями. Поддержка помогает найти общее решение проблемы и работать над улучшением отношений.

Иногда проблемы в отношениях могут быть вызваны личными проблемами каждого из партнёров. Работа над собой помогает нам развивать эмоциональную зрелость и умение решать конфликты конструктивным образом. Мы учимся контролировать свои эмоции, выражать свои потребности и слушать потребности другого человека. Это позволяет нам лучше понимать друг друга и находить компромиссы в отношениях.