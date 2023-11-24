Ученые выявили преимущества владения двумя языками

Владение двумя языками может дать человеку когнитивные преимущества, утверждается в недавнем исследовании, проведенном Университетом Флориды.

© azerbaijan_stockers/Freepik

Исследование показало, что люди, говорящие на двух языках, лучше умеют переключать внимание и игнорировать нерелевантную информацию, чем их «одноязычные» сверстники.

Возможно, постоянное переключение между языками способствует тому, что билингвы эффективнее отбрасывают несущественную информацию. Для измерения контроля внимания в исследовании использовалась задача Partial Repetition Cost.