Ученые выявили преимущества владения двумя языками
Владение двумя языками может дать человеку когнитивные преимущества, утверждается в недавнем исследовании, проведенном Университетом Флориды.
Исследование показало, что люди, говорящие на двух языках, лучше умеют переключать внимание и игнорировать нерелевантную информацию, чем их «одноязычные» сверстники.
Возможно, постоянное переключение между языками способствует тому, что билингвы эффективнее отбрасывают несущественную информацию. Для измерения контроля внимания в исследовании использовалась задача Partial Repetition Cost.
Вопреки предыдущим дискуссиям, данное исследование проливает свет на различия в когнитивных механизмах билингвов и монолингвов. Хотя исследование не подразумевает превосходства, оно подчеркивает преимущества изучения второго языка, утверждая, что знакомство с несколькими языками может оказать положительное когнитивное и социальное воздействие.