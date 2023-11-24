Психотерапевт рассказала об опасности "Черной пятницы"

Психотерапевт Ирина Крашкина в интервью РИАМО рассказала об опасности акции "Черная пятница".

По словам эксперта, череда крупных скидок в рамках акции создает атмосферу ограниченности предложения, из-за чего может быть психически опасна для людей, склонных к шопоголизму.

Крашкина подчеркнула – "Черная пятница" и другие подобные распродажи могут спровоцировать развитие зависимости от покупок.