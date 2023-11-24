Психолог рассказала, как правильно заботиться о пожилых родственниках
Зачастую пожилой человек, о котором надо заботиться, становится достаточно токсичным, раздражительным, и тогда приходится сокращать контакт.
Кандидат психологических наук Софья Сулим советует нанять сиделку, если чувствуется упадок сил. Об этом специалист рассказала в интервью РИАМО. Ранее пенсионерка в Подмосковье скончалась после того, как дочь пристегнула ее ремнем к батарее и ушла из дома. Пенсионерке было сложно ходить без посторонней помощи, она часто падала. Дочь из-за этого факта сильно нервничала. В один из дней дочери пенсионерки нужно было уйти по своим делам. Для того чтобы пожилая женщина не падала и не получила травму в ее отсутствие, она пристегнула пенсионерку ремнем к батарее.
«Позаботиться о пожилых родственниках можно только тогда, когда мы чувствуем отдельную границу – когда я забочусь, но не разрушаюсь, если все очень сложно и тяжело. Если пожилой человек уже с ухудшенным здоровьем становится достаточно токсичным, раздражительным, то приходится контакт сокращать, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги на содержание и по возможности жить свою жизнь», – сказала Сулим.
Она добавила, что в таких случаях, если плохо, тяжело, присутствует депрессия и ощущается постоянный упадок сил, лучше нанимать сиделку.
Важно следить за своим психологическим здоровьем и вовремя разгружаться: отдыхать, расслабляться, выбрасывать все из головы любыми методами, подчеркнула специалист. Это даст ресурс, чтобы помогать справляться с ситуацией. И, если этого будет недостаточно, то лучше иметь рядом других людей, которые не так включены в ситуацию.