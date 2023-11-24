Психолог рассказала, как правильно заботиться о пожилых родственниках

Кандидат психологических наук Софья Сулим советует нанять сиделку, если чувствуется упадок сил. Об этом специалист рассказала в интервью РИАМО. Ранее пенсионерка в Подмосковье скончалась после того, как дочь пристегнула ее ремнем к батарее и ушла из дома. Пенсионерке было сложно ходить без посторонней помощи, она часто падала. Дочь из-за этого факта сильно нервничала. В один из дней дочери пенсионерки нужно было уйти по своим делам. Для того чтобы пожилая женщина не падала и не получила травму в ее отсутствие, она пристегнула пенсионерку ремнем к батарее.