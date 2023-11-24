5 главных правил, которые нужно соблюдать при общении с токсичными людьми

Токсичный человек — тот, чье поведение и воздействие на других могут быть отрицательными, разрушительными или даже вредными, рассказала Леди Mail.ru психолог Надежда Нарутович.

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Она добавила, что присутствие таких людей может вызывать стресс, агрессию, усталость у окружающих, и дала несколько практичных советов, как всего этого избежать или хотя бы минимизировать.

Устанавливайте четкие границы

Будьте решительны в отстаивании своих границ, не позволяйте человеку долго контактировать с вами, если это вам неприятно. Не бойтесь резко выходить из комнаты или завершать разговор любым способом (например, можно всегда сказать, что вы заняты).

Избегайте эмоциональных ловушек

Не поддавайтесь на эмоциональные манипуляции и попытки токсичного человека вызвать у вас чувство вины. Будьте твердыми в своих решениях.

Выражайте свои потребности ясно и конкретно

Избегайте двусмысленностей, говорите все, что думаете. Например, можете заявить, что разговор на ту или иную тему вам неприятен, вы бы не хотели его продолжать. Поверьте, токсичный человек не будет додумывать за вас о ваших чувствах и потребностях. Такие люди, как правило, неэмпатичны и даже не понимают, что могут вас ранить.

Ищите поддержку у других

Общаясь с токсичным человеком, можно начать сомневаться в себе, в своей правоте и адекватности. Разговаривайте с друзьями, коллегами или профессионалами (например, психологом), чтобы получить поддержку и понимание.

Сохраняйте спокойствие