Этот популярный TikTok-тест поможет проверить парня на готовность заботиться о вас

Пока вы гуглили старые дедовские, то есть бабушкины способы проверить своего возлюбленного на верность, искренность чувств и все прочее, в TikTok придумали кое-что поинтереснее.

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Orange peel theory, или «теория апельсиновой кожуры», — это своеобразный тест, который заключается в том, чтобы попросить партнера сделать то, с чем вы бы легко справились сами, и проследить, поможет ли он вам. Так можно проверить бойфренда на готовность позаботиться о вас, ну а сами отношения — на прочность.

Это может быть совсем простая просьба почистить апельсин, потому что вам не по душе липкость рук, а может, что-то более замороченное. К примеру, одна из пользовательниц соцсети, работающая пекарем, пожаловалась парню, что ей трудно отделять белки от желтков из-за длинного маникюра, а затем попросила его найти в магазине уже разделенные составляющие яйца. И представьте себе, он взял и отправился за белками и желтками! Ну а свою возлюбленную просто довел до слез.

«Никогда бы не подумала, что яичные белки заставят меня плакать», — поделилась она.

Как передает издание New York Post, метод действительно работает. Его опробовали уже примерно 25,5 миллиона TikTok-юзеров, и число только растет. К слову, последствия не всегда радостные. Еще одна девушка рассказала, что просила своего избранника завязать ей волосы или просто нагреть полотенце в сушилке, потому что так ей якобы комфортнее его использовать, но он посчитал ее просьбы странными и отказался. В итоге пара распалась.