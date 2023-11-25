Донской психолог рассказала, как не вестись на скидки и не скупать все подряд в период распродаж

«Ощущение тревоги — основной симптом синдрома упущенной выгоды — может быть даже полезно в небольших количествах, как мотиватор для изменения поведения или каких-то его аспектов (например, в следующем году подготовить заранее список вещей, которые стоит поискать в «чёрную пятницу»), но когда становится перманентным, то лишает человека удовлетворенности жизнью. Он постоянно беспокоится и старается всё наверстать. Когда везде успеть не получается, беспокойство усиливается, уровень тревожности повышается и вместе с тем ухудшается общая продуктивность», — поделилась она.