Донской психолог рассказала, как не вестись на скидки и не скупать все подряд в период распродаж
Ростовская область, 25 ноября 2023. DON24.RU. Конец ноября во всем мире считается периодом глобальных распродаж. Педагог-психолог Психологической службы ЮФУ Наталья Коваленко рассказала, как не вестись на акции и получать удовольствие от покупок.
Такие явления, как «Черная пятница» или «11.11» придумали не для покупателей, а для продавцов. Так им удается быстро сбыть залежавшийся товар.
«Всемирный день скидок дает нам возможность рассмотреть поближе любопытный феномен – «синдром упущенной выгоды». Или еще его называют FOMO (от англ. fear of missing out — «страх пропустить»). Именно в «Черную пятницу» легко попасться на удочку этого синдрома и ощутить на себе его действие», — пояснила эксперт.
Коваленко отмечает, что маркетологи активно изучают синдром упущенной выгоды, чтобы манипулировать желаниями потребителя и вызывать у него желание покупать.
«Ощущение тревоги — основной симптом синдрома упущенной выгоды — может быть даже полезно в небольших количествах, как мотиватор для изменения поведения или каких-то его аспектов (например, в следующем году подготовить заранее список вещей, которые стоит поискать в «чёрную пятницу»), но когда становится перманентным, то лишает человека удовлетворенности жизнью. Он постоянно беспокоится и старается всё наверстать. Когда везде успеть не получается, беспокойство усиливается, уровень тревожности повышается и вместе с тем ухудшается общая продуктивность», — поделилась она.
Столкнуться с этим синдромом может любой человек. Более того, это абсолютно нормальное явление. Чтобы не совершать необдуманных, ненужных покупок, психолог советует научится контролировать влияние триггеров на жизнь.
«Важный навык, который станет противовесом синдрома упущенной выгоды — это умение радоваться тому, что у нас есть сейчас, и не переживать о том, чего может и не быть», — советует Коваленко.