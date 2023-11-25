Почему мы зависим от любви и умираем от одиночества

Тревожный тип привязанности характеризует потребность в тесной эмоциональной близости с партнером, желанием получить взаимность вопреки, стремлением слиться на фоне неуверенности в себе и в чувствах другого.

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В некоторых случаях чувств может и не быть. Тревожный партнер может придумать любовь за двоих, тратить годы на то, чтобы добиться расположения безразличного человека и бесконечно переживать. В новой серии подкаста "Активное согласие" обсудили, как жить с повышенной тревогой за свои отношения и страхе остаться без них.

В отношениях с партнером, имеющим тревожный тип привязанности, чувствуешь себя как на вулкане. Тревожный человек никогда не бывает расслаблен, старается все контролировать и не дает свободы, боится предательства, поэтому постоянно звонит и расспрашивает, пытается угодить и быть постоянно рядом. Он легко впадает в депрессию или ярость, если не получает достаточных доказательств любви.

Люди с тревожным типом привязанности склонны к созависимости. Они мечтают о длительных отношениях, но страдают от переживаний, что влияет на качество отношений. Могут ли такие люди быть счастливы? Об этом рассказала Ксения Гаврилова — психолог-психоаналитик.

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Альбина Ахатова