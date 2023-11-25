Психологи рассказали о плюсах и минусах злорадства

Не секрет, что радоваться чужим бедам плохо, эти эмоции считаются социально нежелательными. Однако они существуют, и у них есть как минусы, так и плюсы, к которым присмотрелись психологи из США и Нидерландов.

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Новое исследование на тему такой эмоции, как злорадство, опубликовано в научных журналах European Review of Social Psychology и New Ideas in Psychology. По мнению ученых, в некоторых случаях злорадство может быть оправданно.

Дело в том, что это чувство взаимосвязано с агрессией, соперничеством и справедливостью. То есть, это чувство рождается на фоне потребности сравнивать себя с другими, проводить границы между собственной группой и тем, кто нам несимпатичен.

Также злорадство имеет отношение и к желанию восстановить некую социальную справедливость и ощутить удовлетворение от этого.

Эксперты уверены, что злорадство может выполнять роль психологического щита от чувства неполноценности, как бы напоминая человеку, что он не одинок в своих бедах и несовершенствах. Это помогает побороть неуверенность в себе.

Однако специалисты все-таки предостерегают от того, чтобы позволять себе упиваться проблемами других людей, поскольку эти эмоции способны истощить резервы сочувствия.

Человек рискует очерстветь настолько, что перестанет понимать эмоции окружающих, моральный компас будет безнадежно сбит, а это, в свою очередь, может заставить человека искать выгоду для себя в трудностях других.

В итоге психологи рекомендуют не корить себя за подобные эмоции и позволять себе иногда позлорадствовать.

Это помогает повысить так называемый эмоциональный иммунитет.