Психолог рассказал, сколько лет длится настоящая любовь

Недавно проведённый опрос показал, что больше половины нижегородцев верят в вечную любовь. Бывает ли она на самом деле? Возможна ли любовь без страданий? Откуда она вообще берётся и как её сохранить? Об этом и о многом другом мы говорим с известным психологом и сексологом Евгением Кульгавчуком.

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Страдательный залог

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– Песни, стихи, фильмы чаще посвящают несчастной любви. В итоге люди привыкают считать, что любви без страданий не бывает. Действительно ли это так?

– Действительно, достаточно большое количество людей считают, что настоящая любовь обязательно должна быть сопряжена со страданиями. На самом деле в таких случаях речь идёт о невротической любви. Люди забывают, например, о том, что любовь – это всегда улица с двухсторонним движением. И так называемая неразделённая любовь – это не более чем невроз.

Эмоционально незрелая влюблённость, когда кто-то очарован объектом вожделения и обожествляет его, не имея обратной связи, купаясь в своих чувствах, – это не любовь, а любовная зависимость, приносящая плановые страдания. Это похоже на велосипедиста, который с упоением едет вперёд, наслаждаясь скоростью и ветром. У него захватывает дух, но он не смотрит, куда едет. Очевидно, что рано или поздно он врежется в дерево или здание, а ещё хуже – в человека, получив ушибы или переломы.

Точно так же некоторые, влюбляясь, мчат вперёд, врезаясь вновь и вновь, и начинают думать, что велосипед – это страдания, ушибы и переломы. А если ещё начинают воспевать эти страдания в художественных произведениях или в книгах, кино, то начинают убеждать и окружающих, что любовь – это боль. Такое вот массовое сумасшествие.

– Подразумевает ли любовь в обязательном порядке жертвенность? Кто чаще всего оказывается к ней склонен?

– Любовь, прежде всего, должна быть взаимной. И только в этом случае альтруизм может быть созидательным, а не мазохистическим и разрушительным. Если оба озабочены счастьем друг друга, то альтруизм становится синергичным. А в случае если один только принимает, а другой только даёт, это напоминает группу садомазохистов. И страдания в этой паре плановые.

Это часто так называемые созависимые отношения. Когда, например, женщина спасает по жизни своего слабовольного мужа-алкоголика, который порой и не просит об этом, а она видит в этой миссии своё предназначение. Поэтому важно с самого раннего возраста приучать детей к тому, чтобы не только получать, но и уметь заботиться и отдавать.

На первый взгляд

– Каковы основные признаки любви? Чем она отличается, например, от страсти, влюблённости или привязанности?

– Если кратко выразить формулу любви, то она будет заключаться в следующем: это дружба плюс страсть. И именно дружба должна быть на первом месте. Дружба подразумевает взаимное уважение и договороспособность. Страсть же подразумевает все аспекты как физической, так и платонической любви. Только на страсти далеко не уедешь, поэтому она коррелирует с влюблённостью и даже временной потерей рассудка. Ведь именно так часто говорят: потерял голову. Поэтому влюбляться имеет смысл в людей, с которыми это безопасно и надёжно. А для этого надо сначала уметь присмотреться и не бросаться в первые попавшиеся объятия.

– Бывает ли любовь с первого взгляда?

– Да, это возможно. Большие шансы на гармоничное развитие таких отношений имеют два зрелых человека, которые уже знают, чего они хотят от жизни, и умеют адаптироваться и договариваться. Ну, иногда это удаётся и тем, кто только начинает свой жизненный путь. Но и в этом случае должны встретиться два созидателя, а не потребителя.

Большое значение имеет и проницательность. Ведь действительно некоторым людям достаточно и пяти минут, чтобы объективно оценить друг друга. Это и осанка, и манеры, и речь, и поступки. Здесь помогает как природное чутьё, так и высокий эмоциональный интеллект, а также жизненный опыт.

– Насколько справедливо распространённое утверждение Бегбедера, что любовь живёт только три года? Оно имеет хоть какой-то смысл? Или это просто эффектная фраза?

– Я бы не стал говорить, что это ровно три года, в этом смысле, конечно, это больше эффектная фраза. Но в то же время соглашусь с тем, что природа даёт некую фору влюблённым для того, чтобы они менее критично оценивали друг друга. Именно поэтому мы стараемся в период влюблённости приукрашивать черты характера нашего избранника или избранницы. Эти механизмы созданы эволюционно для того, чтобы люди реализовали инстинкт размножения.

А эти сроки как раз важны для того, чтобы трепетно и бережно оберегать друг друга в период зачатия и беременности и первое время после рождения ребёнка. Затем становится гораздо важнее дружба, ведь при рождении ребёнка они становятся кровными родственниками. И здесь уже становятся гораздо важнее надёжность и слаженность как команды. На следующем этапе важно уметь не превратиться полностью в родственников, сохранив между собой роли и любовников. Именно поэтому у многих людей, не умеющих ухаживать за своими отношениями, со временем возникают адюльтеры и скороспелые незрелые выводы о том, что любовь ушла. На самом деле любовь никогда не уходит оттуда, где её ценят и берегут.

– Обязательно ли настоящая любовь должна длиться вечно? Может ли она пройти? Или, если она проходит, значит, человек и не любил по-настоящему?

– Любовь – это в большей степени не потребление, а созидание. В такой парадигме любовь действительно может быть вечной и с годами лишь углубляться. Любовь не проходит, её просто выгоняют безразличным отношением и потребительским подходом.

Своими руками

– Есть ли какие-то способы сохранить любовь?

– Прежде чем сохранять, её нужно создать. Для этого важно знать, кто ты, чего хочешь, куда хочешь попасть, и только потом искать попутчика на этом пути. Далее важно уметь выбирать. После этого – уметь договариваться и строить. Поэтому родителям я часто рекомендую отдавать детей в секции командных видов спорта, иметь в семье хотя бы двух детей. Навыки строить отношения, успешной социализации должны прививаться с самого раннего возраста.

Что касается взрослых, важно понимать, что любые, даже самые хорошие отношения требуют заботы и ухода.

Представим, что вы купили хороший новый автомобиль в автосалоне. Но не моете его, не заправляете, не меняете масло. Он остановится и грязный будет стоять посреди дороги. Так же и с отношениями. Каким бы впечатляющим ни был старт, значение имеет, что будет дальше. И с красивого велосипеда можно упасть, если не крутить педали.

Отношения – это точка приложения и усилий, и бюджета. Важно выделять время на совместный досуг, следить за эмоциями, уметь уединяться, строить свои ритуалы и традиции. В моей программе «Второй медовый месяц», которую я рекомендую всем проходить раз в пять лет, мы обновляем отношения, учитывая все эти факторы. Можно делать это самостоятельно, а можно обратиться к специалистам. Но ухаживать за отношениями точно нужно, ведь мы с годами меняемся и становимся уже не теми, кем были раньше.

– Всем ли дано испытать любовь или некоторые к ней попросту не способны? И можно ли развить в себе способность любить?

– Огромное значение имеют корни. То есть родительская семья. Если у ребёнка дружные родители, дружные бабушки и дедушки, иными словами – крепкий род, то, конечно, у него больше шансов построить гармоничные отношения и в своей семье. Ведь он с самого раннего возраста впитал традиции. Он впитывал модели поведения. Конечно, хорошие корни – это не стопроцентная гарантия, но однозначно фактор, существенно повышающий в дальнейшем процент счастья в личной жизни.