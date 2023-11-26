Психолог предупредил об опасности одиночества

В последнее время одиночество становится глобальной проблемой человечества, а урон здоровью у одиноких людей сопоставим с вредом от выкуривания 15 сигарет в день. В том, как сохранить институт брака в России и не остаться в одиночестве, разобралась «Парламентская газета».

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Одиночество ведет к накоплению гормона стресса в крови, это приводит к депрессии. Не нужно путать одиночество и уединен]ие. Второе является полезным для человека.

«Это тишина, без которой интроверт, например, просто не выживет. Человеку необходима эта тишина», – рассказал психолог Сергей Кузин.

Молодежь в современном мире ищет утешение в интернете, в связи с этим общение в живую перестает быть интересным для людей. С одиночеством сталкиваются и пенсионеры. Если у молодых людей больше возможностей получать общение и создать семью, то у пожилых с этим иногда возникают трудности. Для них правительство развивает федеральные проекты, открывает площадки досуга.

Если бы все люди жили в крепком браке, то проблема одиночества исчезла, но в России возникают свою нюансы. В сентябре 2023 года зарегистрировали около 109 тысяч браков и 56 тысяч разводов. Более того, браков, заключенных в сентябре 2023 года, стало меньше по сравнению с сентябрем 2022 года на 18,1%. По данным Росстата, за один год в России поженились чуть более одного миллиона пар, а развелись – почти 700 тысяч.

По словам психолога, снижение числа заключения браков связано с общемировой тенденцией развала института семьи. Былые семейные ценности стремительно угасают. Отношения у людей воспринимаются в последние годы как нечто временное.