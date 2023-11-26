Почему зависимость от гаджетов все чаще становится предметом ссор и расставаний

Согласно недавнему исследованию «залипание» партнера в смартфоне является серьезным камнем преткновения для каждой третьей пары в России — для 0,4 процента респондентов эта проблема даже стала причиной разрыва отношений. В основном регулярно конфликтующие респонденты страдают от недостатка внимания со стороны постоянно погруженного в устройство партнера (54 процента) или жалуются на невозможность поговорить с ним (27 процентов).

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В последнее время часто можно наблюдать такую картину: пара сидит в ресторане, но они не общаются друг с другом — каждый уткнулся в свой телефон. Люди переходят дорогу, устремив глаза в смартфон, и даже за рулем умудряются отвечать в мессенджерах. Вот и выходит, что смартфон мы крепко сжимаем в руках гораздо чаще, чем ладонь любимого человека.

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Согласно данным исследования, проведенного одним из крупных операторов мобильной связи, сегодня зависимость партнера от смартфона становится причиной ссор и выяснения отношений для каждой третьей пары в России. А у 0,4 процента таких пар эта проблема даже стала причиной разрыва отношений.

Эксперты считают, что в большинстве случаев проблема совсем не в гаджете, вернее не только в нем.

— Причина не столько в том, как много возможностей предоставляет смартфон, — рассказывает кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности Анастасия Коновальчук, — хотя этот факт играет роль: прямо сейчас можно виртуально оказаться где угодно — в библиотеке, в кинотеатре.

Смартфон открывает безграничные возможности в этом плане. Однако в определенный момент происходит сдвиг мотива на цель: мы ищем информацию в интернете уже не для адаптации, а для того, чтобы все больше накачивать мозг информацией. Психолог предлагает задать себе несколько вопросов: «Мне действительно срочно нужно что-то в смартфоне каждый раз, когда я в него заглядываю?», «Почему я стремлюсь забраться в гаджет, когда рядом мой партнер? От чего я убегаю?» Эксперт поясняет, что именно так воспринимают ситуацию супруги, наблюдая свою вторую половину, «залипшую» в смартфоне: «Он/она сбегает от меня!», «Я ему/ей не интересен!» Возникает чувство ненужности, и это переживается очень болезненно.

— Решение стать парой означает, что вы хотите уделять друг другу внимание. А забираясь в смартфон, мы отдаем внимание чему-то другому, игнорируем партнера, и это худшее, что мы можем сделать в этот момент для отношений, — говорит Анастасия Коновальчук.

— Почему мы сбегаем в другой мир? Есть несколько причин такого поведения: например, скука.

Тема, которую хочет обсудить один из супругов, не интересна другому. Также это может быть переутомление, стресс. У одного из супругов нет сил на общение. Одной из частых проблем нашего времени является эмоциональное выгорание. На одной из фаз выгорания формируется состояние, когда любой человек, требующий к себе внимания, вызывает раздражение.

Еще одной причиной «зависания» в смартфоне специалист называет гиперответственность.

— Человек постоянно пытается контролировать рабочую ситуацию, всегда на связи с коллегами, руководством. Эта проблема связана с невозможностью разделить рабочее и личное время. Она часто ведет к выгоранию и истощению, — констатирует специалист.

Кризис отношений тоже может быть причиной желания отгородиться от партнера. Порой нужно не только предъявлять претензии к близкому человеку, а обратить внимания на себя, задать себе вопрос: почему мне больше не уделяют внимание? — Возможная причина — проблемы в отношениях самих супругов: конфликт между партнерами, разочарование, возникновение чувств к другому человеку. Расстройства личности и психологические травмы тоже могут стать причиной зависимости от гаджета. При некоторых личностных расстройствах человеку крайне сложно находиться в доверительном контакте с партнером. Парадокс, что человек при этом имеет исключительную потребность в таком общении, но не способен его вынести.

Оказавшись в ситуации принятия, он бессознательно стремится из этих отношений сбежать, в том числе используя смартфон. Одни состояния временные, а некоторые — хронические, и это серьезные проблемы, требующие решений, перемен в жизни и помощи со стороны, — уверена специалист.

«Побег из реального мира», нежелание общения с близкими, все эти причины могут накладываться друг на друга.

Побег от реальности

Благодаря технологическому развитию у людей появляется много комфортных вещей, которые вызывают привыкание.

Психотерапевт, кандидат медицинских наук Марк Сандомирский считает, что постоянное «залипание» партнера в смартфоне является следствием формирования отношений незрелой личностью. Для таких людей смартфон становится «заслуженным собеседником», то есть авторитетом, который можно противопоставить родительскому. Это невзрослость в паре, когда кто-то заменяет «маму» или «папу» — детско-родительский перенос.

— Иногда общение в смартфоне важнее, чем живой человек рядом,— подчеркивает эксперт. — Порой гаджет становится средством манипуляции, когда конфликты из-за телефона являются следствием общей привычки срывать недовольство на партнере, используя смартфон лишь как повод для скандала.

Получается, что порой смартфон становится своего рода «порталом» в другую реальность, в которую можно сбежать от проблем? В какойто мере да, соглашается психолог.

— Во всех этих случаях смартфон становится средством «убегания» от партнера или «прокладкой» для дистанцирования, отдаления. Это одновременно возможность придать значимость себе, подчеркнуть собственную нужность для других собеседников — и одновременно принизить партнера, уменьшить его значимость, «уколоть», предпочитая смартфонное общение живому диалогу в паре,— объясняет Марк Сандомирский. — Такой уход от общения может быть вариантом психологической самозащиты, когда партнер пытается контролировать и доминировать, взывать к чувству долга и выполнению обязанностей.

Специалисты нашли еще одну причину залипания в смартфоне — думскроллинг — от английского doom — «гибель, судьба, рок» и scrolling — «прокрутка» — это поиск и чтение плохих новостей, которые огорчают человека и вгоняют его в тяжелые раздумья.

— Для тревожных людей это способ убегания от тревоги, болезненное поглощение негативных новостей и неконтролируемая трата большого количества времени, — разъясняет Сандомирский.

Жертвы пандемии Оказывается, смещение вектора нашей жизни в онлайн-пространство связано и с последствиями ковидных ограничений. После пандемии многие предприятия оценили экономические плюсы удаленного общения с сотрудниками.

— Сейчас растет скорость жизни и интенсивность коммуникации, и это ведет к виртуализации аспектов общественной и личной жизни, — делится кандидат философских наук Олег Гуров. — Эти факторы оказывают серьезное влияние на межличностные отношения, включая семейные. Желание многих быть в курсе текущих событий заставляет их постоянно «сидеть» на новостных сайтах, тем более что средства массовой информации давно трансформировались в средства массовой коммуникации — теперь можно пообщаться о волнующей тебя теме с единомышленниками или оппонентами не выходя из комнаты.

По его мнению, в результате коронавирусного опыта немалая часть рабочих отношений мигрировала в онлайн и осталась там даже после снятия ограничений.

— Рабочие часы для многих людей стали гибкими, поменялась производственная культура — часто можно не приезжать на работу к 9 утра, но зато нужно сразу же отвечать на сообщения в мессенджере в 22:00, — констатирует философ.

Действительно, у многих жителей мегаполиса офис и коллеги теперь всегда незримо присутствуют дома, и сообщения из рабочего чата порой врываются в выходной день.

— По этой причине у многих людей смешалось рабочее и личное время. А большинство друзей за последние годы стали встречаться реже, но при этом коммуникация не прервалась, а перешла в онлайн-режим. Эти явления могут создавать проблемы для семейных отношений и вызывать негативные эмоции у партнеров,— подчеркивает философ.

Специалист считает, что для решения этой проблемы необходимо достичь согласия по «порядку использования» гаджетов во время семейного времяпровождения, чаще говорить о своих чувствах и заставлять себя думать о значимости реального времени и о ценности отношений с близкими.

Суррогат общения Над проблемой зависимости от смартфона начали задумываться давно. В 2012 году даже появился термин: «Фаббинг» — он означает социальное явление, когда человек постоянно отвлекается на смартфон. Люди, подверженные этому, даже в компании друзей не могут отвлечься от гаджета. И чаще всего «фаббинг» больнее всего бьет по отношениям мужчины и женщины. Клинический, семейный психолог Наталья Федына полагает, что главная проблема общества в том, что люди перестают нормально разговаривать друг с другом.

— Появляется некий суррогат общения, и все время в нем присутствует кто-то третий — смартфон. К сожалению, большинство людей уже не могут воспринимать этот мир вне телефона, и он не только в руках и в переписке — это и постоянное желание сделать фото во время прогулки, и тут же его отправить знакомым в чат или в социальную сеть. Такие люди видят и воспринимают мир только через объектив телефона, — говорит Наталья.

— Во время беседы с другим человеком главное — это визуальный контакт. 70 процентов информации мы получаем через зрительный контакт, невербально, из мимики, интонации, голоса, поведения. Если во время разговора собеседник сидит, уткнувшись в телефон, пусть он даже кивает, — у другого человека будет ощущение, что его не слышат и не видят, — уверена Федына.

По мнению психолога, когда человек поглощает информацию из телефона, он избегает зрительного контакта с собеседником. Отчего собеседник не может считать мимику и понять чувства собеседника.

— Людям важно видеть глаза человека, а не буквы в чате, мы за буквами и видеороликами не видим человека, — констатирует Наталья.

И ведь она права: как часто во время общения с нашим визави он внезапно «выключается» из разговора, отвлекается на смартфон, улыбается кому-то в голубом экране, а потом немного потерянный возвращается и пытается вспомнить, о чем вы только что говорили. И появляется мысль, а стоит ли продолжать беседу? — Мы, психологи, в последнее время часто сталкиваемся с таким понятием, как «неотраженность»— когда человек ничего про себя не понимает. Часто пациенты спрашивают: «Кто я сейчас? Где мои чувства? Где мои желания?» Многие живут с ощущением, что их нет в этом мире, что их никто не замечает, потому что они не видят своего отражения в мире, в людях, которые их окружают,— подчеркивает эксперт.

А поговорить? Постепенное вытеснение живого общения приводит к тому, что порой телефонный звонок становится чем-то неуместным. Все чаще друзей и родственников о важных событиях в жизни оповещают через соцсети и сообщения, а поздравить с праздником в мессенджере или отправить картинку вместо слов становится нормой. Вот так и обмениваемся картинками, а не смыслами.

— Мир кнопок на экране телефона — это понятная большинству реальность, упорядоченная и удобная. Поэтому люди предпочитают мир в смартфоне миру межчеловеческого общения, который сам по себе сложный и многогранный, — считает социолог Алексей Зубец, — ведь межличностные отношения намного сложнее, чем вселенная, заключенная в смартфоне. Чтобы эффективно взаимодействовать с людьми, чтобы разбираться в чувствах другого человека, нужен высокий уровень эмоционального интеллекта. Из-за этой сложности происходит вытеснение реальной жизни реальностью виртуальной. Ведь она понятнее. И с человеком, который предпочитает телефон живому общению, лучше дела не иметь, значит, он инфантилен, поэтому и возникает желание расстаться. Живое общение подразумевает собой эмоциональную нагрузку. Несмотря на то что люди могут пообщаться лично, они все равно продолжают писать друг другу, при живом общении нужно отвечать сразу, а в переписке есть возможность подумать. Мессенджеры с чатами никуда не делись, несмотря на множество приложений онлайнового общения, потому что офлайновое общение для человека удобно.

Он чувствует себя более защищенным, не смотреть на другого комфортнее. Не надо разбираться в эмоциях собеседника..

Новый вызов Мы попросили порассуждать об этой проблеме священнослужителей — что они думают о телефонной зависимости, ее влияния на отношения.

— Проблема смартфонов действительно вызов для семейной жизни. Можно поддерживать беседу и быть рядом с любимым человеком, но при этом каждый «заныривает» в свой смартфон, и в этот момент людей ничто не объединяет. Сейчас каждый возвращается с работы и погружается в свой гаджет, при этом человек не чувствует, что теряет точку опоры. Возникает иллюзия, что в смартфоне как бы твой собеседник. Он рассказывает анекдоты, показывает смешные видео. Человек вроде получает интеллектуальную разгрузку, но психологическая и духовная связь при этом отсутствует. Никакой чат не заменит настоящее, живое общение. Никакой анекдот, рассказанный в ролике, не заменит улыбки близкого человека. Но для того чтобы такую улыбку получить, нужно прилагать собственные усилия. Нужно слушать, нужно самому говорить и нужно отдавать любовь.

А когда человек утыкается в смартфон, он продолжает потреблять. Когда человек потребляет контент из смартфона, он отказывается от того, чтобы потребить любовь. А любовь, в отличие от контента из смартфона, когда ты ее отдаешь, только возрастает. Часто двое идут по парку и прокручивают ленту мессенджера, заходят в кафе и опять смотрят в смартфон. Это разрушает и семейную связь, и связь с друзьями.

И сейчас есть опасность, что дети растут с телефонами. В будущем мы можем получить поколение эгоистов, которые будут потреблять информационный и развлекательный контент, но не смогут дарить и обмениваться любовью,— уверен священник Стахий Колотвин.

Священник Игорь Фомин задается вопросом: Если мы говорим о семейных взаимоотношениях между членами семьи, то здесь, конечно, большой вопрос, что на первом месте для человека? Его взаимоотношения с близкими или его личное пространство, которое должно быть неприкосновенно? Здесь необходимо выстраивание приоритетов: чем ты можешь пожертвовать ради другого человека?

— Смартфон — это средство общения с другим человеком, если оно мешает или приносит дискомфорт ближнему, то я должен им пожертвовать и показать, что другой человек для меня важнее, чем тот набор микросхем, который дает мне возможность общения и развлечения.

А если уже происходит зависимость от гаджета, то это сродни многим другим зависимостям, с которыми нужно бороться. Церковь различает грех и страсть, грех это разовый промах человека, а страсть это укоренившийся грех в человеке, если человек не может с ней справиться, то необходимо обращаться за помощью, это и врачи, и, конечно, Церковь.

Подведем итоги. Получается, что, несмотря на тот комфорт, который нам дает смартфон, и чувство, что мы всегда находимся на связи со всем миром, от этой прекрасной таблетки мы имеем и побочный эффект — риск приобрести зависимость, которая сродни увлеченности азартными играми и наркотической зависимости. И как любая страсть, она в первую очередь бьет по отношениям с близкими людьми. Чтобы этого не случилось, полезно иногда устраивать «цифровой детокс», отдыхать от новостей и отложить смартфон в сторону, а самое главное во время общения смотреть чаще в глаза человеку, который рядом, и неважно, муж это или коллега по работе.

ЦИФРА

16 процентам опрошенных неприятно, когда партнер, чтобы поговорить по телефону, старается уединиться.

РЕПЛИКА

Элеонора Басманова, специалист по этикету:

— Если вы приходите на встречу в кафе или в ресторан и ваш партнер или друг использует смартфон во время общения, то вы понимаете, что вы ему не интересны и не столь значимы. Это может означать, что на встрече присутствует третий, а возможно, и четвертый участник, что можно рассматривать как неуважение. Назначая встречу с подругой или друзьями и коллегами, мы понимаем, что готовы потратить личное время с радостью именно с теми, с кем мы проводим встречу, а когда происходит обратная картина, это рассматривается как глубокое неуважение, невнимание и отсутствие хорошего воспитания.

Если это деловая встреча, то в этой ситуации правильнее отключить телефон, сделать это так, чтобы партнеры видели — такой жест будет оценен всеми участниками встречи очень высоко, потому что, живя в современном обществе, все понимают, как важно находиться на связи, и это в очередной раз подчеркнет хорошее воспитание, знание деловой культуры и, конечно, подчеркнутое уважение к своим собеседникам. Если во время переговоров возникает необходимость позвонить или ответить, правильнее предупредить:

«Прошу прощения, я ожидаю срочного звонка, мне необходимо ответить, я очень сожалею, но не могу в данный момент выключить телефон», — вы отвечаете, разговор состоялся и правильнее сказать, благодарю вас, еще раз примите мои извинения и выключить телефон.

При любом общении, встречаясь друг с другом, люди рассчитывают на внимание к себе и вправе рассчитывать на то, что с ними встретились для того, чтобы о чем то поговорить. Именно с ними, поэтому кто-то еще, пусть даже и виртуально, не должен присутствовать при этом общении — это грубое нарушение правил этикета. Этикет для чего? Для того, чтобы регулировать отношения в обществе, чтобы все были свободны, но в рамках правил, равно все свободны, но ограничены равными для всех правилами.