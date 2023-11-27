Что на самом деле стоит за привычкой грызть ногти

Распространенная привычка может быть вызвана стрессом, тревогой или просто скукой. Некоторые люди могут грызть ногти всю жизнь, в то время как другие начинают в детстве и продолжают это делать во взрослой жизни. Но что на самом деле стоит за этой привычкой? Расскажет "Рамблер".

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ОКР и другие расстройства

Онихофагия (расстройство, выражающееся в навязчивом обкусывании ногте) может быть связано с тревожными состояниями, такими как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Люди с ОКР могут испытывать неустойчивость, тревожность и необходимость выполнить определенные ритуалы, такие как грызение ногтей. Это может стать способом снять напряжение и успокоиться.

Перфекционизм

Во-вторых, грызение ногтей может быть связано с перфекционизмом. Люди, которые стремятся к идеальности во всем, могут часто грызть ногти из-за страха несовершенства. Это может стать способом контролировать свое поведение и обеспечить себе чувство уверенности.

Недостаток кальция

Грызение ногтей может быть связано с недостатком кальция и других важных питательных веществ. Недостаток кальция может привести к ломкости ногтей, что может стать причиной грызения. Также недостаток железа и цинка может привести к слабости ногтей и повышенной склонности к грызению.Поврежденные ногти могут стать входными воротами для бактерий и инфекций, что может привести к различным заболеваниям. Кроме того, грызение ногтей может повредить зубы и десны, что может привести к болезням полости рта.