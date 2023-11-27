Секс после 50: главные плюсы зрелых отношений

Эксперт рассказал, почему близость становится лучше с возрастом.

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Кто сказал, что интима после определенного возраста уже нет? Сегодня существует множество способов поддержать сексуальную активность до глубокой старости, в первую очередь, корректируя свой образ жизни.

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Мы поговорили с сексологом Анной Смирновой, которая рассказала нам о главных плюсах зрелого секса.

Нам хочется дольше оставаться привлекательными

Когда человек не собирается уходить из «большого секса» в очень взрослом возрасте, ему приходится прилагать определенные усилия для поддержания привлекательности, особенно, когда нет постоянного партнера.

Анна говорит: «Сексуальная активность — отличная стимуляция. В возрасте за 50 уже меньше сил на многие свершения, однако поиск партнера или желание оставаться вдохновляющей для своего мужчины помогает не растерять запал и интерес к жизни».

Взрослые партнеры лучше друг друга чувствуют

Все мы знаем, что сексуальные пики обоих полов различаются. Ближе к 50 наступает практически гармония в постели большинства пар.

Сексолог: «Мужчине в этом возрасте требуется больше времени на возбуждение и сам половой акт, что не может не радовать женщину, для которой быстрый секс никогда не будет полноценным удовольствием. Появляется больше времени на чувственные прелюдии, да и у мужчин больше осознанности в отношении близости».

Женщины получают секс мечты

Что интересно, для женщины секс после 50 превращается в настоящее расслабляющее мероприятие и перестает быть тренировкой, как 20 лет назад.

Эксперт: «Для женщины куда важнее процесс, чем финал. Этот пункт вытекает из предыдущего — женщина наконец может получить то чувственное удовлетворение, которого часто лишены более молодые женщины в постели с таким же молодым мужчиной. Хотя и здесь все зависит больше от партнера, чем от возраста».

Меньше заботы о контрацепции

После 50 женщине крайне сложно забеременеть без помощи специалистов. Врачи ни в коем случае не призывают отказываться от средств контрацепции, ведь дело не только в незапланированной беременности, но также в защите от ЗППП.