Психолог объяснила, почему ПМС сопровождается раздражительностью и депрессией
Плохое настроение в этот период связано с изменённым гормональным фоном. Кроме того, у женщин преобладает правое полушарие мозга, в связи с этим они эмоционально неустойчивее мужчин. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ирина Мансурова.
«Мы по-другому устроены, нежели мужчины, у нас по-другому развита нервная система, у нас головной мозг иначе функционирует, чем у мужчин, и гормональный фон тоже другой. У нас преобладает правое полушарие, а у мужчин — левое, оно больше отвечает за прагматизм, принятие решений. У женщин — правое, которое за эмоции, за интуицию, поэтому мы такие эмоциональные и больше подвержены тревожным расстройствам и депрессиям, поэтому мы такие бываем неустойчивые. Вот это пресловутое ПМС – это всё не миф.
В этот момент говорите себе, что ничего страшного не происходит, это просто такой день, это мои гормоны и всё. Вы знаете, даже в такие дни вас могут раздражать все, вы можете срываться на близких, но вы, пожалуйста, ущипните себя и скажите себе, что дело не в человеке, не в окружающих, не в мире, не в жизни. Дело сейчас в моих гормонах, это просто такой день, и он закончится. Если в такой день вас захлестнули эмоции, агрессия, слёзы — вы должны точно знать, что вас успокаивает».
Ранее Ирина Мансурова предостерегла от частого употребления кофе. По словам психолога, он может спровоцировать паническую атаку.