Психолог объяснила, почему ПМС сопровождается раздражительностью и депрессией

В этот момент говорите себе, что ничего страшного не происходит, это просто такой день, это мои гормоны и всё. Вы знаете, даже в такие дни вас могут раздражать все, вы можете срываться на близких, но вы, пожалуйста, ущипните себя и скажите себе, что дело не в человеке, не в окружающих, не в мире, не в жизни. Дело сейчас в моих гормонах, это просто такой день, и он закончится. Если в такой день вас захлестнули эмоции, агрессия, слёзы — вы должны точно знать, что вас успокаивает».