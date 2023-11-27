Сексолог рассказала о вреде использования метафор, обозначающих менструацию
Критические, красные, или попросту «эти» дни, гости из Краснодара и Красноярска — это еще далеко не полный список эвфемизмов, которыми принято обозначать менструацию. Почему не стоит так делать, сексолог Надежда Ястребова объяснила в авторском телеграм-канале.
В опросе, проведенном ей среди подписчиков, выяснилось, что почти 80% женщин открыто говорят партнерам о месячных. А значит, как минимум пятая часть женщин все еще испытывает стыд, страх и чувство вины за естественный процесс и его название. В этом сексолог Ястребова видит внутренний конфликт общества.
«С одной стороны — в почете семья и материнство. С другой — физиологический процесс, который косвенно указывает на репродуктивное здоровье женщины, маркируется как постыдный и грязный», — отмечает специалист.
Эксперт уверена, что менструация — это прекрасный процесс очищения, такой же естественный, как дыхание или сердцебиение. А внести свой вклад в спокойное восприятие месячных может каждая женщина, как минимум начав открыто о них говорить и при этом называя вещи своими именами.