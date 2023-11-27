Стоит ли встречаться с зависимым человеком

Сложно найти партнёра без вредных привычек — кто-то любит в компании пропустить бокальчик, кто-то обсуждает в курилке все новости, кто-то проводит выходные в играх или за картами.

© unsplash.com

Вариантов полно, но вопрос здесь другой — насколько такие привычки и хобби мешают совместной жизни и что с ними делать?

Видео дня

Об этом «Секрету» рассказал специалист. По словам врача-психиатра, руководителя восстановительно-оздоровительного центра «Нахабино» Сергея Пшембаева, задавать себе вопрос, готовы ли вы мириться с вредными привычками партнёра, стоит на начальном этапе отношений.

Люди разные, и кого-то совсем не смущает запах табака или посиделки в компании друзей и не одной бутылки пива. Но если такие привычки просто неприемлемы, то вариант один — расставаться, благо на начальном этапе это можно сделать безболезненно.

«Если вы разочарованы тем, что ваш партнёр заядлый курильщик или игроман, то вам будет проще в первые же свидания принять взвешенное решение, готовы ли вы это терпеть», — пояснил Пшембаев.

Однако если партнёр запал в душу и рубить с плеча не хочется, или привычка обнаружилась спустя какое-то время, то есть несколько советов от специалиста.

Сперва нужно распознать, это вредные привычки или полноценная зависимость. Вторая обычно сопровождается тяжёлыми болезненными состояниями, но поддаётся корректировке.

Психиатр добавил, что люди с зависимостями эмоционально нестабильны. Это происходит не только из-за физиологических изменений, но и из-за неизбежных процессов в головном мозге, приводящих к нарушению психоэмоционального состояния человека. Причём обратить такие нарушения нельзя — только компенсировать длительной психотерапевтической работой.

Вступая в отношения с зависимым человеком, нужно понимать, что большая часть жизни будет крутиться вокруг него, потому что ему нужна забота и поддержка. А если у вас тонкая душевная организация, то будет сложно.

К тому же существует накопительный эффект, который сопровождается резкой переменой в партнёре: охлаждение, уход, измена, рукоприкладство, истерика, а иногда и попытки суицида.