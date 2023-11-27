Как окружение влияет на вашу жизнь

Кто бы мог подумать, что мы становимся очень похожи на тех, с кем общаемся. Оказывается, окружение очень влияет на нашу жизнь.

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Часто ли вы задумываетесь над тем, как окружение формирует вашу реальность? Человеку кажется, что все ему подконтрольно, и люди, которые рядом, не в силах влиять на какие-то важные сферы жизни. Но это заблуждение ошибочное. Сила окружения может помочь человеку выйти из сложной жизненной ситуации, а может разрушить его счастливую жизнь.

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Чем же можно измерить силу вашего окружения и как понять, в той ли вы среде? Ответ на это вопрос дает психология: нужно начинать с ревизии собственного внутреннего состояния и своих результатов, которые возникли у вас в результате коммуникаций. Вы должны для начала понять, куда человек или группа вас тянут – вперед или назад?

Если в вашем окружении есть человек, который любит жаловаться на что-то, обсуждать неприятности и вываливать на вас свои проблемы, вряд ли после такого разговора у вас поднимется настроение.

Таких людей психологи называют токсичными. Подобное общение в некотором смысле отравляет психику.

Если ваше окружение транслирует принципы, которые для вас чужды, но вы вынуждены находиться в таком коллективе, вы все равно будете их перенимать. Да, возможно, не полностью. Но будете. И здесь очень важно понять, насколько вам они нужны? Если нет, стоит ли задерживаться в таком обществе?

К тому же, если вы с трудом пробились в некое общество, вы будете стараться как можно скорее стать его частью. В такой ситуации очень вероятно, что многое из того, что важно для этой группы, вы также переймете. Как заявляют психологи, это одно из свойств нашей психики, и с этим ничего не поделать: мы становимся отчасти теми, с кем находимся рядом. Поэтому так важно понимать, с кем вы дружите, работаете, проводите свободное время.

А что с положительным влиянием со стороны окружения?

Психологи утверждают, что человек испытывает радость уже от того, что может с кем-то поделиться своими достижениями или провалами, когда ощущает поддержку. Возможность находиться среди людей, близких по духу, интеллектуальному и культурному уровню развития мотивирует и заставляет человека двигаться вперед.