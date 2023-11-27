7 признаков, что вы к себе несправедливы

Почти каждая девушка скорее будет думать о себе плохо, чем слишком хорошо, говорит психолог Марк Бартон. Поэтому в его практике речь намного чаще заходит о заниженной самооценке, чем о завышенной.

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«Да у меня нет проблем с самооценкой, я вообще себя люблю», — часто заявляют клиентки психологу, от чего ему становится грустно.

«Во-первых, потому что любовь к себе и самооценка не одно и то же. Во-вторых, потому что, говоря это, девушки врут сами себе», — объясняет эксперт.

«Иной раз заниженная самооценка воспринимается самой девушкой как объективность, высокие стандарты, полезная для развития критика, но это самообман», — утверждает Марк Бартон.

В своем Telegram-канале он перечислил 7 признаков заниженной самооценки.

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