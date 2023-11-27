Мужские поступки, которые женщина никогда не простит

Некоторые безобидные на первый взгляд мужские фразы и поступки женщины воспринимают острее даже измен партнера.

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Наши женщины способны многое простить своим любимым мужчинам - только не равнодушие, унижение и сравнение с другими представительницами прекрасной половины человечества.

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Равнодушие

Даже самый сдержанный мужчина, если он влюблен по-настоящему, все равно проявляет какие-то эмоции. Одни говорят красивые слова, другие делают это в постели. Если же кавалер, отлично проявив себя на стадии конфетно-букетных отношений, в семейной жизни вдруг стал равнодушным и пассивным в проявлении своих эмоций, женщина воспринимает это как нелюбовь.

Большей обиды для нее не существует. Измену, оскорбления, забывчивость – что угодно может простить женщина, но только неравнодушие к себе.

Сравнение

Согласно опросам социологов, сравнение с кем-то является очень болезненным ударом. Объектом сравнения может быть кто угодно, необязательно бывшая жена или девушка ее нынешнего мужчины.Например, постоянное сравнение жены с мамой в пользу последней когда-нибудь обязательно положит конец женскому терпению. Возможно, женщины умеет отлично готовить, но делает это, «не как мама». Ну, и все в таком духе.

Сравнение внешнего вида своей дамы с внешним видом ее подруг, сравнение ее характера или иных черт и поступков с другими людьми подтачивает союз изнутри.В итоге женщина может тоже сравнить достоинства своего мужчины с чьими-то, что, естественно, мужчину ранит. Он ответит, она не смолчит. Вот и повод для очередной, возможно, уже последней ссоры.

Перекладывание вины

Когда мужчина абсолютно не умеет видеть свои собственные ошибки, у него всегда виновата его женщина. Он не может найти свой телефон: «Куда ты его положила?». Он забыл ключи: «Это ты виновата». Ну, и все в таком духе.

Большинство женщин - существа терпеливые. Но однажды все это накопится и вспыхнет, как извержение вулкана.И одной из главных причин решения развестись для женщины станет именно то, что она изначально виновата во всех неудачах своего мужа.

Презрение к женскому роду

Существуют такие мужские особи, которые ставят женщин, как говорят, ни во что. Для таких, с позволения сказать, мужчин все представительницы слабого пола — это своего рода молчаливые «рабыни», созданные исключительно для того, чтобы готовить, стирать, убирать и беспрекословно исполнять мужские прихоти и приказы.

Конечно, проявление такого отношения к слабому полу может выражаться не в буквальном смысле. Но в словах и действиях партнера нередко проскальзывает. Например, попытку своей второй половинки стать самостоятельной, сделать карьеру или чем-то помочь партнеру мужчина может оборвать фразой «Твое место у плиты».

Возможно, в прошлые века женщин это устраивало, или, как минимум, ни с этим мирились. Но в современном мире слабый пол стремительно догоняет мужчин по большинству направлений.