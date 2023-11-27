Психолог объяснила, почему перед Новым годом некоторых тянет на флирт

Наступление зимы по-своему влияет на поведение людей, и часто предновогодняя суета становится импульсом к пробуждению романтических настроений и желанию флиртовать, рассказала в беседе с LIFE.ru психолог Татьяна Шаврова. Она объяснила, что многие в холодное время года на подсознательном уровне ищут тепла.

На первое место выходит скорее желание не замерзнуть, а не желание флиртовать, — заявила психолог.

Она добавила, что морозы становятся для людей стрессом, который не способствует завязыванию новых отношений, однако предзимье и начало зимы становятся временем для адаптации к новым погодным условиям и новым условиям для романтических порывов. Они, как правило, усиливаются ближе к декабрю, особенно с появлением предпраздничного настроения.

Поиск подарков и корпоративы — статистически самая активная пора для новых знакомств и завязывания романов, — подчеркнула эксперт.