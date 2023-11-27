Как мотивировать себя работать: топ-5 способов

Иногда даже те, кто искренне любит свою работу, могут столкнуться с потерей мотивации. Особенно сложно мотивировать себя, когда занимаешься делом, которое не является своим любимым занятием. В таких случаях приемы и техники мотивации могут оказаться полезными. URA.RU собрало в своем материале несколько таких приемов.

© Unsplash

Мотивация бывает внешней и внутренней. Внешняя связана с получением награды или избежанием наказания, в то время как внутренняя возникает, когда действие само по себе приносит удовольствие. Психолог Айелет Фишбах подчеркивает, что внутренняя мотивация обычно сильнее. Чтобы активировать ее, найдите в своей работе аспекты, которые доставляют вам радость.

Понимание того, как ваш труд помогает другим, также может усилить мотивацию. Если видеть конкретных людей, которым вы помогаете, невозможно, попробуйте ознакомиться с отзывами о вашем продукте или услуге, чтобы лучше осознать его ценность.

Четкие и конкретные цели могут значительно увеличить вашу мотивацию. Исследования показывают, что конкретные задачи, такие как увеличение объема продаж или установление регулярных тренировок, лучше мотивируют людей. Цели должны быть также краткосрочными, чтобы удерживать мотивацию на протяжении всего процесса достижения.

Внешние стимулы могут быть полезными, особенно когда они представляют собой что-то, чего вы действительно желаете. Планируйте награды, такие как отпуск или покупка желаемой вещи, но избегайте вознаграждений, которые могут нивелировать ваши достижения.

Избегание денежных потерь является мощным мотиватором. Установите себе правило, что в случае невыполнения задачи, вы будете делать небольшое пожертвование в благотворительный фонд. Это создает дополнительный стимул для выполнения задач.