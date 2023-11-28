Ценности, которые должны быть сформированы в каждой семье

Ценности – это фундамент, на котором строятся взаимоотношения. Каждая ячейка общества сама определяет для себя объекты наивысшей значимости, и их перечень может быть бесконечен.

© unsplash.com

Но существуют основные ценности, которые должны быть в каждой семье. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Лариса Выжва.

«Ценности в каждой семье разные. Однако любовь, взаимовыручка, дружба, помощь, ответственность, права должны быть в каждой», – сказала специалист.