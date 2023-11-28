Психолог рассказала, что стоит за сменой имиджа Виктории Бони

«Человек в течение жизни проживает несколько важных этапов, которые влияют на формирование личности. 3 года — когда ребенок понимает, что у мамы другое тело и он может сам управлять своими выборами. Это период — „я сам“. 12—14 лет — это этап становления человека за пределами семьи, формирование собственной значимости в социуме. Это два важнейших периода сепарации от ожиданий родителей, их выборов и взглядов. Если в эти периоды сепарация так и не произошла, может быть третья волна. Как раз к 40 годам», — объяснила эксперт.