Психолог рассказала, что стоит за сменой имиджа Виктории Бони
За внешними переменами может скрываться внутренний бунт.
Недавно отметившая 44-летие Боня произвела несколько перемен относительно своего внешнего вида. Так, модель сделала пластику лица, за которой следили внимательные подписчики, а также делала каре и обратно наращивала волосы.
Что стоит за столь резкими переменами в образе звезды, ответила психолог Екатерина Корендясева для портала «Страсти».
«Человек в течение жизни проживает несколько важных этапов, которые влияют на формирование личности. 3 года — когда ребенок понимает, что у мамы другое тело и он может сам управлять своими выборами. Это период — „я сам“. 12—14 лет — это этап становления человека за пределами семьи, формирование собственной значимости в социуме. Это два важнейших периода сепарации от ожиданий родителей, их выборов и взглядов. Если в эти периоды сепарация так и не произошла, может быть третья волна. Как раз к 40 годам», — объяснила эксперт.
Она отметила, что если человек не прожил период бунта в подростковом возрасте, вполне вероятно, что он настигнет его к 40 годам.
У всех это проявляется по-разному, в случае Виктории — это смена образа. Модель при этом сама написала, что нарастила волосы обратно по просьбам подписчиков. Так она пытается угодить публике.
Психолог объяснила, что это может говорить о том, что Боня не уверена в себе. Но это не стопроцентная оценка. Корендясева также добавила, что публичные личности — это люди, обладающие определенным психотипом, «с яркой нарциссической частью». Они воспринимают мир иначе, чем другие.
«Виктория Боня, как и другие знаменитости, принимает решения о пластических операциях в соответствии с личными предпочтениями и мотивами. Звезды могут испытывать комплексы, как и другие люди. Им может быть трудно поддерживать внешнюю привлекательность или сохранять определенный образ, чтобы соответствовать ожиданиям публики. В этом контексте пластические операции являются способом решения проблем», — заявила эксперт.