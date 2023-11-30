78% женщин выбирают мужчину по запаху

Женщины считают, что соответствуют своему идеальному партнеру на 8 баллов из 10, а мужчины — на 7. Данное исследование «Газете.Ru» предоставил дейтинг-сервис Mamba.

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Подавляющее большинство россиян (81% женщин и 65% мужчин) составляют критерии для потенциального партнера, исходя из своего прошлого опыта отношений. И женщины, и мужчины считают, что нужно соответствовать своим требованиям к другому человеку.

«Исследование показало, что 78% женщин считают чистоплотность и приятный запах одними из базовых критериев при выборе партнера. По 58% обращают внимание на возраст и рост. В свою очередь, 65% мужчин выделяют телосложение и вес, а 55% — чистоплотность как главные факторы», — рассказали эксперты.

При этом они подчеркнули, что свою личную заботу о внешнем виде и здоровье женщины оценивают на 8 баллов, а мужчины на 7 из 10.

«В образе жизни будущего партнера 68% женщин отмечают важность легкости на подъем и любви к путешествиям, в то время как 54% мужчин ставят на первое место хозяйственность и приспособленность к быту», — говорится в исследовании.

По данным сервиса, женщины считают главным достижением партнера недвижимость, машину и высокий доход, а мужчины — образование, знание языков, наличие уважаемой профессии и финансовую грамотность.