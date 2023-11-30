Вторичные выгоды: что это такое и как они рушат наши планы. Рассказывает психолог

С нелюбимой работы, где вы чувствуете себя загнанной лошадью, давно пора уходить. Набранные ещё во времена карантина 10 килограммов действительно лишние. А в отношения как минимум пора внести ясность или, может, даже завершить их. Список можно продолжать почти бесконечно: у каждого наберётся свой перечень подобных проблем, где уже давно надо было что-то сделать. Казалось бы, вы действительно жаждете изменений — вы же всё время об этом думаете, и ситуация вас в самом деле не устраивает. Но в реальности хотите вы их не так сильно, как кажется, и причиной тому могут быть вторичные выгоды. Разбираемся, что скрывается за этим термином и как разобраться с ними окончательно.

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Вторичная выгода — это преимущество или бонус, которые человек получает в скрытом виде от нахождения в проблемной, неприятной, сложной и внешне совсем невыгодной для него ситуации. Звучит странно, но факт: иногда нам выгодно, чтобы нам было плохо.

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Вот пример: скажем, женщина живёт с тихим пьяницей, терпит безденежье и отсутствие перспектив. Но не уходит, хотя и искренне страдает — и все вокруг знают о том, какая нелёгкая ей досталась судьба. Может ли сочувствие окружающих быть той вторичной выгодой, благодаря которой женщина никуда не уходит? Вполне.

Но ситуация может быть сложнее.

Вот пример: мужчина давно и безуспешно пытается похудеть. Но вес в лучшем случае не снижается, а в худшем — прибавляется. Какая может быть выгода иметь лишний вес и постоянно переживать по поводу своего внешнего вида? Например, такая: в детстве, когда этот мужчина был маленьким мальчиком, он рос в семье, где на его потребности не обращали внимания, а достижения обесценивали. Так он вырос с глубинным представлением о себе «я не значим».

Тот самый ненавистный лишний вес просто добавляет ему этой значимости, хотя и в искажённом виде — за счёт того, что полный человек занимает больше места в пространстве. И он становится заметнее просто потому, что его физически становится больше. А вопрос значимости для этого мужчины крайне важен, он для него дефицитарный — с самого детства.

Ещё один пример: женщина долго и безуспешно ходит на собеседования, пытаясь найти новую работу, которая дала бы перспективы роста. Но все собеседования она проваливает по непонятным для неё причинам, ведь с квалификацией полный порядок и она соответствует всем требованиям потенциального работодателя.

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Всё дело в том, что на каждом собеседовании она хвалит своего текущего начальника, забывая при этом рассказывать о собственных компетенциях и достижениях. Несмотря на желание сменить работу, у женщины давние и дружеские отношения с руководителем, и её вторичная выгода заключается в том, чтобы продолжать работать с комфортным для неё начальством.

Чем опасны вторичные выгоды

Вторичные выгоды могут сильно ограничивать в развитии и на корню подрубать мотивацию. Проблемы могут нарастать как снежный ком, превращаясь в угрожающую лавину, но даже это может не заставить что-либо предпринять, пока ситуация не станет уже патовой.

Кроме того, постоянные провалы в изменениях могут запускать порочный круг из самокритики и обвинений себя в бездействии. А это может быть действительно изнуряюще и отнимать очень много сил.

Как распознать вторичные выгоды. Алгоритм

Вторичные выгоды — распространённое явление, и найти у себя пару-тройку таких небольших выгод может почти каждый. Правда, сделать это не так-то просто — в подавляющем большинстве случаев они не осознаются человеком и у него нет ни одной идеи, почему он чего-то не делает.

Если вторичная выгода очевидна постороннему, при попытке её предъявить человеку можно столкнуться с негативной и даже агрессивной реакцией. Нередко во вторичных выгодах «сидит» то, что для образа «я» не очень-то приятно, поэтому самой первой и естественной реакцией становится отрицание.

Как всё же найти свои вторичные выгоды? Для этого выполните следующие действия:

определите ситуацию, в которой вы не достигаете изменений;

задайте себе вопрос: «Что я потеряю, если ситуация изменится?» и дайте на него честный ответ;

задайте себе ещё один вопрос: «Что я получу, если ситуация не изменится?» и снова дайте честный ответ.

составьте список из получившихся ответов — вторичная выгода может быть и не одна.

Самое сложное в этом упражнении — быть честным, ведь даже наедине с собой мы не всегда готовы быть до конца искренними и откровенными. Кроме того, вторичные выгоды могут быть «зарыты» настолько глубоко, что самому их осознать может просто не получиться.

Как избавиться от вторичных выгод

Избавиться от вторичных выгод до конца не получится — в норме они встречаются у всех и часто не носят слишком уж проблемный характер. Но если они всё же мешают жить, то самый действенный способ борьбы — осознать свои выгоды. Этого обычно бывает достаточно для того, чтобы преодолеть их и начать действовать.

Если же одного осознания недостаточно, то можно провести дополнительную самостоятельную работу. Для этого нужно будет проанализировать получившийся список вторичных выгод и ответить на несколько вопросов.

Действительно ли они для вас важны? В краткосрочной или долгосрочной перспективе?

Какие долгосрочные издержки вы несёте оттого, что сохраняете статус-кво? А какие краткосрочные выгоды приобретаете?

Какие долгосрочные выгоды вы приобретёте от изменений? Какие краткосрочные издержки понесете?

Если бы вы наблюдали за другим человеком в похожей ситуации, что бы вы ему посоветовали?

Не переоцениваете ли вы значение дискомфорта, который испытаете в краткосрочной перспективе в связи с отказом от вторичной выгоды?

Как вы почувствуете себя, когда изменения состоятся и вы достигнете желаемого результата?

Чем и как вы сможете себя наградить за решимость?