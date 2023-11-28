Пришел домой – оставил работу за порогом: как это делать грамотно

Многие переживают из-за того, что не могут мгновенно переключиться с проблем на работе на личную жизнь, когда приходят домой. Вроде бы люди уже с супругами и детьми, но входят в этот мир номинально. Как найти баланс и научиться не переносить рабочие эмоции на близких, «ФедералПресс» рассказали психологи Светлана Чигарькова и Лариса Выжва.

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«Необходимо создать некий осознаваемый буфер – переходное пространство между двумя мирами. Поэкспериментируйте с необходимым для вас временем, пространством, действием. Это может быть прослушивание любимой музыки, чашка кофе наедине с собой, урок танцев, десять минут в тишине в автомобиле, получасовая прогулка, разговор с подругой, занятие фитнесом. Задача действия в том, чтобы дать себе время осмыслить, завершить рабочий день и переключиться на личную жизнь, подумать о своих близких, о том, что происходит в семье», – порекомендовала Светлана Чигарькова.

Психолог призвала не считать этот буфер пустой тратой времени, ведь смысл взаимодействия с членами семьи кроется не в количестве, а в его качестве. Если в эмоциях, которые человек уносит с работы, много агрессии, тревоги, раздражения, то лучше найти другие способы переработки их, а не выплескивать их на семью. Для этого и нужно переходное пространство.

Второй эксперт считает, что умение правильно переключать фокус с одного на другое формируется с детства.