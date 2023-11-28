Психолог Шаврова объяснила, почему перед Новым годом люди больше флиртуют

Не только весна — пора любви. О том как наступление холодов влияет на поведение человека в интервью Life.ru рассказала психолог Татьяна Шаврова.

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С началом холодов о люди, кажется, забывают о романтике начисто. Мужчины заняты сменой летней резины на зимнюю, а женщины — обновлением своего зимнего гардероба.

При этом у женщин появляется чувство неуверенности в себе. Ведь выглядеть сногсшибательно проще в платье и туфлях, а не в пуховике, свитере и всем, что под ними. В общем, переходный период наступает не только в погоде, но и в активности мужчин и женщин, рассказала Шаврова.

На первый план выходит желание не замёрзнуть, а не флиртовать. Поэтому ноябрь можно назвать месяцем адаптации к новым условиям.

Романтические порывы возвращаются в декабре, ближе к новогодним праздникам. Особенно это ощущается в условиях предпраздничной суеты. По словам специалиста, поиск подарков и корпоративы — статистически самая активная пора для новых знакомств и завязывания романов.