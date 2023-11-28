Психолог ГКБ Виноградова развеяла основные мифы о психосоматике
Клинический психолог ГКБ Виноградова Оксана Капинос развеяла основные мифы о психосоматике. Об этом сообщается в социальных сетях учреждения.
Психосоматические заболевания проявляются на физиологическом уровне, но при этом относятся к группе психических расстройств. Основа таких отклонений – это внутренние неосознанные конфликты, которые возникают при большой физической, умственной и эмоциональной нагрузке. Эти расстройства могут проявляться заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нейродермитами, бронхиальной астмой и многим другим.
Как отмечает Оксана Капинос, предотвратить появление психосоматических заболеваний помогут техники дыхания, релаксации и позитивный внутренний монолог. При этом важно понимать, что лечение данных нарушений надо проводить комплексно: под наблюдением врача-клинициста и психолога.
Психолог ГКБ Виноградова развеяла основные мифы о психосоматике