Психолог ГКБ Виноградова развеяла основные мифы о психосоматике

Клинический психолог ГКБ Виноградова Оксана Капинос развеяла основные мифы о психосоматике. Об этом сообщается в социальных сетях учреждения.

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Психосоматические заболевания проявляются на физиологическом уровне, но при этом относятся к группе психических расстройств. Основа таких отклонений – это внутренние неосознанные конфликты, которые возникают при большой физической, умственной и эмоциональной нагрузке. Эти расстройства могут проявляться заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нейродермитами, бронхиальной астмой и многим другим.