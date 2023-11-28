Сексолог дала советы при несовпадении либидо у партнеров

«Достаточно часто, не зная себя, своего тела и своих желаний и входя в отношения, мужчина и женщина сталкиваются с тем, что кто-то секса хочет больше, а кто-то меньше, и один из партнеров начинает подстраиваться под другого вместо того, чтобы для начала понять, схожи ли их желания и степень сексуального влечения. Важно рассказать своему партнеру о себе, чтобы не получилось так, что у мужчины сильная половая конституция, а у женщины слабая, и она терпит секс только потому, что выполняет „долг“ или боится обидеть своего партнера», — объяснила эксперт.