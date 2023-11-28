Сексолог дала советы при несовпадении либидо у партнеров
Важно ли количество секса в отношениях и что делать, если желание интима у партнеров не совпадает? Сексуальное желание обуславливается половой конституцией, а на нее влияют анатомия, физиология и генетика. Сексолог Алина Мурзагалиева рассказала изданию «Страсти», что такое половая конституция и как ее определить.
Уровень половой конституции соответствует тому, сколько раз в неделю человек хочет заниматься сексом или мастурбировать. При этом нормой будет любой из вариантов: и несколько раз в день и раз в неделю/месяц.
«Достаточно часто, не зная себя, своего тела и своих желаний и входя в отношения, мужчина и женщина сталкиваются с тем, что кто-то секса хочет больше, а кто-то меньше, и один из партнеров начинает подстраиваться под другого вместо того, чтобы для начала понять, схожи ли их желания и степень сексуального влечения. Важно рассказать своему партнеру о себе, чтобы не получилось так, что у мужчины сильная половая конституция, а у женщины слабая, и она терпит секс только потому, что выполняет „долг“ или боится обидеть своего партнера», — объяснила эксперт.
Она рассказала, что половая конституция может быть слабой, средней и сильной. Ее можно определить по внешнему виду человека.
«Длина ног может о многом рассказать — чем короче ноги, тем сильнее половая конституция. Есть некоторое заблуждение, что чем выше человек, тем больше ему хочется секса, но увы, чаще всего это не совсем так», — заявила сексолог.
Если у вас возникает желание заняться сексом через день или чаще — у вас сильная половая конституция, два раза в неделю — средняя, раз в неделю или реже — слабая. Все эти варианты абсолютно нормальны, утверждает Мурзагалиева.
Также уровень либидо можно определить по наступлению первой менструации у девочек и первому семяизвержению у мальчиков — чем раньше произошло это событие, тем сильнее половая конституция.
Сексолог объяснила, что половая конституция индивидуальна и дана нам от рождения, поэтому изменить ее не получиться. Но есть несколько способов поддерживать свое либидо на субъективно высоком уровне: высыпаться, снизить уровень стресса, вести здоровый и активный образ жизни.
«Если партнеры оказались с разной половой конституцией, не стоит сразу пугаться и расходиться, — советует сексолог. — Такой вопрос абсолютно точно решаем в отношениях, главное — вовремя обратиться к правильному специалисту, который подскажет решение. Есть масса альтернатив, которые можно и нужно внедрять в секс в паре, чтобы от него получать удовольствие, а не моральное давление и неприятные ощущения. Самый простой и распространенный пример — мануальный и оральный секс. Часто происходит и обратная ситуация: когда женщине секс нужен чаще, чем мужчине. Здесь также на помощь приходят оральный секс и секс-игрушки», — заключила специалист.