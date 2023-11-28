8 вопросов к себе, перед тем как начать встречаться с коллегой

Встречаться на работе бывает очень удобно, но иногда офисная романтика может быть сопряжена с некоторыми трудностями. Ознакомьтесь с 8 вещами, которые следует учитывать, прежде чем заводить отношения с коллегой.

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Оказывает ли он влияние на ваше продвижение по службе?

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Даже если вы действительно заслужили новую должность, то, что вы встречаетесь с человеком, принимающим решения, подорвет ваш деловой и личный авторитет. Едва ли вы мечтали строить карьеру «через постель». Возможна и ситуация, когда восхождению по карьерной лестнице ставит подножку осторожность потенциального любовника: партнер может отказаться от идеи продвигать вас по службе, дабы не обострять ситуацию в коллективе.

Как руководство относится к служебным романам?

Что бы ни говорила об отношениях на рабочем месте пресловутая политика компании, было бы неплохо узнать, как к ним относится ваше непосредственное начальство. В некоторых компаниях романтика между коллегами запрещена юридически, в то время как в других только порадуются успехам в вашей личной жизни.

Сможете ли вы разделить личные и рабочие отношения?

Границы между личным и публичным неминуемо будут истираться. Придется следить, чтобы утренняя ссора с партнером не повлияла на атмосферу в коллективе и вашу продуктивность, да и всю нежность открыто в рабочее время не выплеснешь. А насколько вы готовы оставить разногласия по рабочим вопросам в границах офиса? А быть вместе 24/7? В общем, стоит задуматься о реалистичности дальнейшей работы плечом к плечу, до того как неформальное общение зайдет слишком далеко.

Чем вы оба рискуете?

Сложности вас не пугают? Отлично! Но что насчет оценки реальных рисков? Мысль о том, чтобы закрутить роман с коллегой, может показаться заманчивой, но важно подготовиться к худшему варианту событий, чтобы проблемы не застали вас врасплох. Если ваш секретный роман станет достоянием общественности, вам удастся сохранить рабочее место? А вашему партнеру? Ответственность за чужую «сломанную» жизнь ничем не легче ответственности за потрясения в собственной.

Насколько все серьезно?

Возможно, ваш коллега крайне вам симпатичен, но лучше определиться со статусом возможных отношений «на берегу». Это интрижка, которая станет отличной историей для следующей встречи с подругами, или впервые за долгие годы настоящая возможность создать семью? Если все не слишком серьезно, может, предавать огласке ваш временный союз и не стоит. Будет неловко объявлять о разрыве после считаных недель отношений.

Вы готовы к публичности?

Пора честно признаться себе: вам действительно нужен этот человек, или вас возбуждает обстановка секретности и тайные знаки на глазах у коллег? Возможно, вам удастся какое-то время скрывать служебный роман, но вы должны отдавать себе отчет и в том, что все тайное становится явным. Если рассекречивание станет катастрофой, даже не стоит начинать.

Как вы относитесь к сплетням?

Надеемся, болтовня за спиной вам искренне безразлична, потому что в противном случае поддерживать отношения с коллегой будет непросто. Однажды ваш роман станет достоянием офисных сплетников и незаменимым источником пикантных новостей. От домыслов и откровенной лжи вас, увы, ничто не защитит. Готовьтесь выслушивать от «доброжелателей» истории о том, к кому еще неровно дышит ваш избранник. Так бывает, когда ваша личная жизнь становится развлечением для скучающих сотрудников.

Что будет в случае расставания?