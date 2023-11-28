8 вопросов к себе, перед тем как начать встречаться с коллегой
Встречаться на работе бывает очень удобно, но иногда офисная романтика может быть сопряжена с некоторыми трудностями. Ознакомьтесь с 8 вещами, которые следует учитывать, прежде чем заводить отношения с коллегой.
Оказывает ли он влияние на ваше продвижение по службе?
Даже если вы действительно заслужили новую должность, то, что вы встречаетесь с человеком, принимающим решения, подорвет ваш деловой и личный авторитет. Едва ли вы мечтали строить карьеру «через постель». Возможна и ситуация, когда восхождению по карьерной лестнице ставит подножку осторожность потенциального любовника: партнер может отказаться от идеи продвигать вас по службе, дабы не обострять ситуацию в коллективе.
Как руководство относится к служебным романам?
Что бы ни говорила об отношениях на рабочем месте пресловутая политика компании, было бы неплохо узнать, как к ним относится ваше непосредственное начальство. В некоторых компаниях романтика между коллегами запрещена юридически, в то время как в других только порадуются успехам в вашей личной жизни.
Сможете ли вы разделить личные и рабочие отношения?
Границы между личным и публичным неминуемо будут истираться. Придется следить, чтобы утренняя ссора с партнером не повлияла на атмосферу в коллективе и вашу продуктивность, да и всю нежность открыто в рабочее время не выплеснешь. А насколько вы готовы оставить разногласия по рабочим вопросам в границах офиса? А быть вместе 24/7? В общем, стоит задуматься о реалистичности дальнейшей работы плечом к плечу, до того как неформальное общение зайдет слишком далеко.
Чем вы оба рискуете?
Сложности вас не пугают? Отлично! Но что насчет оценки реальных рисков? Мысль о том, чтобы закрутить роман с коллегой, может показаться заманчивой, но важно подготовиться к худшему варианту событий, чтобы проблемы не застали вас врасплох. Если ваш секретный роман станет достоянием общественности, вам удастся сохранить рабочее место? А вашему партнеру? Ответственность за чужую «сломанную» жизнь ничем не легче ответственности за потрясения в собственной.
Насколько все серьезно?
Возможно, ваш коллега крайне вам симпатичен, но лучше определиться со статусом возможных отношений «на берегу». Это интрижка, которая станет отличной историей для следующей встречи с подругами, или впервые за долгие годы настоящая возможность создать семью? Если все не слишком серьезно, может, предавать огласке ваш временный союз и не стоит. Будет неловко объявлять о разрыве после считаных недель отношений.
Вы готовы к публичности?
Пора честно признаться себе: вам действительно нужен этот человек, или вас возбуждает обстановка секретности и тайные знаки на глазах у коллег? Возможно, вам удастся какое-то время скрывать служебный роман, но вы должны отдавать себе отчет и в том, что все тайное становится явным. Если рассекречивание станет катастрофой, даже не стоит начинать.
Как вы относитесь к сплетням?
Надеемся, болтовня за спиной вам искренне безразлична, потому что в противном случае поддерживать отношения с коллегой будет непросто. Однажды ваш роман станет достоянием офисных сплетников и незаменимым источником пикантных новостей. От домыслов и откровенной лжи вас, увы, ничто не защитит. Готовьтесь выслушивать от «доброжелателей» истории о том, к кому еще неровно дышит ваш избранник. Так бывает, когда ваша личная жизнь становится развлечением для скучающих сотрудников.
Что будет в случае расставания?
Какими бы идеальными ни казались отношения в теории, на практике все может обернуться иначе. И начиная отношения, важно осознавать, какую цену вы готовы за них заплатить. Если любовь потерпит крах, как это отразится на вашей карьере? Будете ли вы чувствовать себя комфортно, оставшись на прежнем рабочем месте? Или кто-то из вас пожертвует собой и уволится? Как бы там ни было, оба должны быть готовы к трагичному сценарию.