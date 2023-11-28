Не могу плакать, а хочется: что делать, советы психолога

Советы психолога, которые помогут найти себя настоящего.

© Чемпионат.com

«Плач — физиологическая реакция организма на внешний эмоциональный стимул. Данный механизм необходим человеку для совладания со стрессом, некая защитная реакция психики. При этом триггерным моментом для проявления эмоций может быть как негативное, так и положительное событие».

Видео дня

Образно можно представить, что внутри человека есть контейнер. У каждого индивида он будет разного размера и способен вмещать определённое количество эмоций. Когда человек испытывает слишком интенсивное переживание или с ним происходит событие, вызывающее бурю чувств, то контейнер переполняется. В этот момент требуется выплеск накопившихся эмоций.

На помощь приходит организм, который с помощью плача организует физиологическую и эмоциональную разрядку. Мышцы расслабляются, слёзы частично выводят гормоны стресса. Первоначальная мобилизация снижается. Человек получает возможность более спокойно жить и действовать.

Но бывает так, что и чувства переполняют, и стресс налицо, а возможности плакать нет. Почему так происходит и как это влияет на наше ментальное здоровье? Давайте разбираться.

Почему не все способны плакать?

1. Отсутствие поддержки

Любое стрессовое событие – положительное или отрицательное – требует определённой адаптации к изменившимся условиям. Она становится особенно актуальна, когда человек сталкивается с различными утратами: начиная от потери близких людей и заканчивая разрывами отношений, переездами, сменой места работы и так далее.

Этот момент адаптации и есть известный многим процесс горевания, который содержит несколько определённых этапов: шок, злость, торг, печаль, принятие. Первый – шок — самый значимый. Выход из него с помощью плача помогает человеку перейти к следующим. Чем неожиданнее и интенсивнее событие, тем сильнее бывает шок и тем сложнее может оказаться выход из него.

Последующие переживания злости, печали, грусти, горя далеко не самые приятные. Многое тут зависит от способности и готовности человека с ними встретиться. Но без должной работы невозможны принятие произошедшего, адаптация к изменениям и достижение внутренней стабильности.

Если внутренний контейнер человека не вмещает весь объём чувств, то ему нужен дополнительный — куда можно поместить излишки. Для ребёнка таковым служит родитель, который помогает малышу выйти из пика эмоционального возбуждения.

То же самое происходит и со взрослым человеком, который сталкивается с агрессивной внешней средой. Если он сам не справляется с её воздействием и накалом эмоций, то нужна дополнительная эмоциональная поддержка извне. Таковой служит окружение: близкие, друзья, общество, психолог.

Бывает так, что внешний дополнительный контейнер повреждён — близкие оказываются неспособны к проявлению поддержки. У человека формируется негативный опыт, который наносит ему травму. Взрослый застревает на этапе шока. Психика постоянно сохраняет боевую готовность. Человек теряет способность к разрядке – не может заплакать, чтобы снизить напряжение и получить доступ к своим чувствам.

2. Депрессия

Причиной неспособности поплакать может стать и депрессия — экзогенная, сформировавшаяся в результате длительного подавления переживаний, а также эндогенная – вызванная сбоем в выработке гормонов и нейромедиаторов.

Распространено мнение, что при депрессии человек становится плаксивым. Это далеко не всегда так. Привычка «держать лицо» иногда становится второй натурой. И человек, испытывающий сильнейшую душевную боль, внешне может казаться вполне благополучным.

3. Физиология

Причины невозможности заплакать могут лежать и в ряде различных заболеваний зрительных органов, а также быть результатом приёма лекарственных препаратов. Поэтому во время употребления медикаментов, особенно антидепрессантов, важно относиться с вниманием к своему состоянию и вовремя обратиться к врачу, чтобы он мог скорректировать дозу приёма.

4. Усталость

Также причиной может оказаться и банальная усталость. Если ресурсов мало, то в первую очередь они будут направляться организмом на обеспечение выживания. На работу психики их может уже не хватить.

5. Возраст

Одной из наиболее здоровых причин снижения способности к плачу является возраст. Как писал Лопе де Вега в «Собаке на сене»: «Кто мало видел – много плачет». Человек, которому пришлось многое пережить, многое увидеть и понять, не обязательно становится менее чувствительным, но точно — более устойчивым. Он способен выдерживать напряжение и переходить от эмоционального пика к чувствованию без разрядки в виде слёз.

Влияние эмоциональных блоков и травм

Блокированные чувства, которые не получают выхода, никуда не исчезают, как и импульс на то, чтобы расплакаться, снизить возбуждение и их ощутить. Человек этого не замечает, подавляет плач и переживания, реагирует телом – напрягает мышцы лица, глаз, горла, ног, рук и так далее.

Например, непережитый гнев остаётся «комком в горле» или ощущением сдавленности в висках и болью в голове. Подавленный страх – напряжением в ногах или холодом в руках, так как кровь отливает от рук в момент испуга и приливает к ногам и голове – более важным органам, необходимым для спасения. Мышцы спины приобретают подобие панциря в случаях насилия, когда человек постоянно сжимается, стараясь стать меньше и незаметнее. Так он пытается защитить свою внутреннюю уязвимую часть.

Все эти мышечные спазмы постепенно снижают или вовсе блокируют ощущения в теле, которые первыми сигнализируют человеку о появлении эмоционального возбуждения. И в дальнейшем он просто перестаёт замечать, что перенапряжён, не говоря уже о позывах к плачу.

Подавление чувственных импульсов и невозможность получить физическую и эмоциональную разрядку могут привести и приводят к различным психосоматическим заболеваниям.

Чтобы не доводить своё состояние до заболевания, важно быть внимательным к себе. Если с вами произошло стрессовое событие, то после него стоит уделить себе особенное внимание, а процессу горевания – дать место и время.

Говорите о своих утратах, относитесь в этот период к себе бережно, не старайтесь избежать своих переживаний только потому, что кому-то тяжело рядом с вами, не спешите собираться или отвлекаться с помощью работы, развлечений.

Если вы чувствуете, что застряли на одном из его этапов, или если в течение года после события с вами не происходит значительных изменений и вы как не могли расплакаться, так и не можете, то стоит обратиться за помощью к психологу.

А вот если вы «всегда таким были» и «никогда не плачете», то это повод пристально обратить внимание на своё состояние. Когда оно сопровождается ощущениям внутренней пустоты, одиночества, скуки и апатии, безысходности, появлением суицидальных мыслей, то в этом случае просто необходимо обратиться к психологу (возможно, и к психиатру). Эти симптомы могут быть признаками депрессии.

Связь окружения и эмоциональных блоков

Современное общество достаточно нарциссично и стимулирует людей быть успешными, позитивными, уверенными, держать лицо в любых ситуациях. Если не быть успешным, то хотя бы им казаться. Проявление слабости в данном случае небезопасно, ведь такой человек рискует быть отвергнутым более сильными.

Плачущий человек, отпускающий контроль и показывающий окружающим свою беззащитность, воспринимается неудачником. Его считают манипулятором, который не может справиться со своими проблемами самостоятельно. Особенно в этом плане достается мальчикам. Конечно, сдержанность и эмоциональная устойчивость являются составляющими мужской идентичности. Но мужчинам тоже нужна возможность проявлять эмоции.

Человек, способный проронить слезу там, где это уместно и объяснимо, воспринимается обществом как более искренний, честный, добрый и дружелюбный. Он не пытается «сохранить хорошую мину при плохой игре», а значит, ему можно доверять.

Что касается культуры горевания, то, к сожалению, в современном обществе ей отводится очень мало места. Многие просто не знают о важности этого процесса, другим стыдно оказаться уязвимым и слабым в на глазах у других, на кого-то давят убеждения. В результате люди жертвуют своим здоровьем ради того, чтобы соответствовать чьим-то субъективным и часто ошибочным мнениям.

Избавиться от эмоциональных блоков и начать жить свободно помогут различные техники и медитативные практики.

Техники и стратегии стимуляции плача

Итак, блокировка внутренних эмоций негативно сказывается на ментальном и физическом здоровье. Поэтому не стоит избегать проблем, связанных с невозможностью хорошенечко проплакаться. Попробуйте выполнить следующие рекомендации, которые освободят ваши чувства и, возможно, даже изменят жизнь к лучшему.

1. Перемещение фокуса внимания

Для человека, который чувствует необходимость расплакаться, основной задачей является перемещение фокуса своего внимания из головы в тело. Вместо того чтобы начать думать и рационализировать, стоит сосредоточиться на ощущениях. Можно задать себе вопросы: где чувствуется напряжение, о чём это напряжение, что тело через него хотело бы выразить, если дать ему голос?

2. Усиление напряжения

Используйте технику амплификации: максимально напрягитесь, затем резко расслабьтесь, а теперь снова попытайтесь напрячься. Для усиления ощущений можно быстро побежать или сильно ударить грушу, покричать в подушку. Подобные способы выражения экспрессии помогают сбросить напряжение, расслабить тело. Всё это позволит выразить накопившиеся чувства.

3. Дыхательные практики

Также подойдут любые дыхательные методики. Например, техника «рыдающего дыхания» по Лоуэну (Александр Лоуэн, американский психотерапевт). При выдохе необходимо с силой вытолкнуть воздух из лёгких, как это происходит при рыдании. Можно сопроводить эти выдохи стоном.

Можно попробовать технику дыхания на биоэнергетическом стуле: положить на обычный стул подушку или одеяло, лечь на него спиной, вытянув руки за головой, и начать дышать, направляя фокус своего внимания на расслабление зажимов в развернувшейся грудной клетке. Как правило, выдох позволяет расслаблять её всё больше и больше, а вдох способствует пробуждению чувства печали.

Можно просто, лёжа на кровати, начать колотить руками и ногами, сопровождая удары криками: «За что?» или «Почему?».

4. Арт-терапия

Для того чтобы расслабиться и заплакать, очень полезны все виды арт-терапии. Можно пробовать библиотерапию – чтение трогающих за душу книг, просмотр кинофильмов, особенно драматического, мелодраматического или трагического содержания. Также должно сработать прослушивание грустной музыки.

5. Телесная терапия

Можно обратиться к техникам телесно-ориентированной психотерапии. Правда, они больше подходят для групповой работы. Например, техника «повторного рождения» по методике датского психолога Лизбет Марчер. Она позволяет заново пройти путь рождения и допрожить процессы, которые были нарушены в глубоком детстве.

Тому, кто не привык проявлять свои переживания, эти способы могут показаться смешными или глупыми. Это лишь потому, что чувства застыживались окружением, а ощущение доверия (что есть пространство, где можно безопасно вести себя глупо и смешно), было подорвано.

Такое пространство может быть создано в кабинете психотерапевта. В процессе терапии сначала будет достигнут определённый уровень доверия, обеспечена безопасность, а только потом появится возможность разместить свои переживания и выплакать внутреннюю боль.

Важно помнить, что фокус вашего внимания должен быть направлен не на желание заплакать во что бы то ни стало. Это может привести к ещё большему напряжению. Сконцентрируйтесь на том моменте, который поможет найти ответы на вопросы: как и почему вы себя останавливаете от плача. Главное — направить своё внимание на эти зажимы и блоки.

Поддержка окружающих

Иногда без помощи и поддержки пройти путь к расслаблению невозможно. Боль бывает настолько сильна и всеобъемлюща, что самому к ней сложно бывает прикоснуться. В этом и есть ценность психотерапии.

Во-первых, раз за разом проговаривая то, что произошло, человек постепенно придаёт очертания своей боли, делает её ограниченной, а потому выносимой.

Во-вторых, когда человек понимает, что его переживания выносимы для другого, он начинает осознавать свои переживания. Тогда он расслабляется, что даёт ему возможность оказаться уязвимым рядом с другим, не беспокоиться о своей безопасности и отпустить контроль.

Полезной будет и работа в психотерапевтической группе – среди тех, с кем можно разделить травматический опыт, быть собой без необходимости «держать лицо».

Можно обратиться за поддержкой к близким, но при этом важно учитывать, что они должны быть готовы к этому. Если поддерживающий сам является участником того же травматического события, то он и помочь в должной мере не сможет.